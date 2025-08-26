Pełniąca obowiązki ministra kultury i strategicznej komunikacji Ukrainy Tetiana Bereżna zapowiedziała udział w pochówkach szczątków Polaków, wydobytych podczas ekshumacji w dawnej wsi Puźniki w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy. Pogrzeby zaplanowano na 6 września. Zbrodnia w Puźnikach to rzeź dokonana na Polakach w 1945 roku przez Ukraińską Powstańczą Armię (UPA).
To głęboki gest szacunku, który pokazuje, że nawet mimo różnego traktowania oddzielnych wydarzeń historycznych jesteśmy w stanie jednoczyć się w hołdzie dla pamięci. Jest to nie tylko symbol, ale i konkretne świadectwo dialogu, który należy kontynuować
— powiedziała minister.
W komunikacie, opublikowanym na stronie internetowej jej resortu podkreślono, że Bereżna zamierza uczestniczyć w ceremonii pogrzebowej w Puźnikach. Zadeklarowała to w rozmowie w Kijowie z szefem sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, przewodniczącym Rady ds. Współpracy z Ukrainą Pawłem Kowalem.
Zbrodnia w Puźnikach
Puźniki to dawna wieś w dzisiejszym obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy, gdzie w nocy z 12 na 13 lutego 1945 r. ukraińscy nacjonaliści wymordowali - według różnych źródeł - od 50 do 120 Polaków. W wyniku prac ekshumacyjnych, które przeprowadzono na przełomie kwietnia i maja, odnaleziono tam szczątki 42 osób.
Kowal wyjaśnił, że spotkał się z Bereżną podczas śniadania modlitewnego z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Kijowie. Tematem rozmowy były kwestie dziedzictwa kulturowego i muzeów w kontekście odbudowy Ukrainy, a także zainteresowanie współpracą z Polską – napisał na platformie X.
Ekshumacje w Puźnikach
Ekshumacje w Puźnikach były pierwszymi takimi pracami od czasu zniesienia przez stronę ukraińską w listopadzie 2024 r. zakazu poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy.
Były wicepremier i były minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński w rozmowie z portalem wpolityce.pl przypominał, że to efekt starań Fundacji Wolność i Demokracja założonej przez Michała Dworczyka.
W tych Puźnikach to myśmy zaczęli, rząd Morawieckiego, a w imieniu rządu robiła to Fundacja Wolność i Demokracja. I złożyła poprzez polską ambasadę ponad 2 lata temu wniosek o poszukiwania we wsi Puźniki w rejonie tarnopolskim. To było wyrżnięcie mieszkańców polskiej wsi w lutym 1945 roku, czyli już po tych głównych rzeziach na Wołyniu
— mówił w styczniu były wicepremier i były minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński w rozmowie z portalem wpolityce.pl
Chodziło nam o pozwolenie na poszukiwanie tych ofiar, bo wiadomo było, że oni gdzieś są wrzuceni do jakiegoś grobu mogilnego i zasypani. I te poszukiwania się odbywały. Realizowała je Fundacja Wolność i Demokracja a politycznie rzecz biorąc, to jest fundacja związana z Michałem Dworczykiem i ona jest teraz przez Tuska zwalczana, kontrolowania tak jak wiele innych podmiotów. Ona od lat była tam obecna i zajmowała się polskim dziedzictwem. Te środki dla niej, które są kwestionowane, że one dostawała dużo środków za naszych czasów, to ona dostawała je właśnie na takie rzeczy, bo była tam obecna, miała dobre kontakty z Ukraińcami, więc tylko dlatego mogła tam być skuteczna. I zadbałem o to, by w tych poszukiwaniach byli obecni przedstawiciele IPN-u polskiego oraz strona ukraińska była tam też obecna, która pilnowała, aby prawo ukraińskie było przestrzegane
— dodawał.
PRZYPOMINAMY: TYLKO U NAS. Prof. Gliński demaskuje o co chodzi ze zgodą Ukrainy ws. ekshumacji: „W tych Puźnikach to myśmy zaczęli, rząd Morawieckiego”
Zboiska
Drugim miejscem ekshumacji są miejsca pochówków żołnierzy Wojska Polskiego w dawnej wsi Zboiska na terenie Lwowa. We wrześniu 1939 r. polskie wojsko, dowodzone przez płk. Stanisława Maczka, toczyło tam ciężkie walki z Wehrmachtem.
Prace w Zboiskach rozpoczęły się 4 sierpnia i dobiegają końca. Wiceminister kultury Ukrainy Andrij Nadżos powiedział w poniedziałek PAP, że ekshumacje zakończą się w najbliższych dniach, a szczątki wydobytych osób zostaną pochowane na cmentarzu w Mościskach.
CZYTAJ TAKŻE: Zespół z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadzi ekshumacje we Lwowie. Odnaleziono już szczątki 40 żołnierzy WP
