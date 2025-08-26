Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że trwają prace ekshumacyjne w dawnej wsi Zboiska, obecnie dzielnicy Lwowa. Koordynujący prace Instytut Pamięci Narodowej przekazał, że o wynikach działań poinformuje po ich zakończeniu.
Wiceminister kultury Ukrainy Andrij Nadżos przekazał PAP, że prace w Zboiskach zakończą się w piątek lub sobotę, następnie odbędą się pochówki na cmentarzu w Mościskach. Według komunikatu jego resortu odnaleziono szczątki blisko 40 osób. Wiceminister dodał, że w grobach znaleziono wiele artefaktów.
Prace trwają
Jak poinformowało PAP Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prace ekshumacyjne w dawnej wsi Zboiska – w których biorą udział przedstawiciele MKiDN – trwają.
Prace oraz harmonogram ich realizacji koordynowane są przez Instytut Pamięci Narodowej
— wskazał resort kultury.
Prace prowadzi zespół specjalistów Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, przy wsparciu biegłego z zakresu medycyny sądowej z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Uczestniczy w nich ukraiński partner Instytutu Pamięci Narodowej – Towarzystwo Ukraińska Pamięć – oraz w charakterze obserwatorów przedstawiciele Ministerstwa Kultury.
IPN przekazał we wtorek PAP, że o wynikach prowadzonych działań poinformuje po ich zakończeniu.
Miejsce pochówku żołnierzy WP
W 2019 r. Instytut Pamięci Narodowej zlokalizował na terenie dawnego cmentarza we Lwowie-Zboiskach miejsce pochówku żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. w obronie Lwowa. Prace ekshumacyjne rozpoczęły się 4 sierpnia.
Żołnierze Wojska Polskiego toczyli walki z Wehrmachtem na północnych przedpolach Lwowa 16 i 17 września 1939 r. Uczestniczyły w nich m.in. 10. Brygada Kawalerii Stanisława Maczka – wówczas pułkownika dyplomowanego, później zaś generała – dowódcy słynnej 1. Dywizji Pancernej, której zwycięski marsz w 1944 r. wiódł przez północną Francję, Belgię i Holandię, aż po wielką bazę niemieckiej marynarki wojennej w Wilhelmshaven. W Zboiskach mogą być także pochowani żołnierze z innych jednostek Wojska Polskiego, w tym z idących z odsieczą oddziałów, którymi dowodził gen. Kazimierz Sosnkowski.
To druga zgoda na prowadzenie ekshumacji na terenie Ukrainy. Podczas tegorocznych ekshumacji w dawnej wsi Puźniki wydobyto szczątki co najmniej 42 osób – kobiet, mężczyzn i dzieci. Jak powiedziała PAP Alina Charłamowa z ukraińskiej fundacji Wołyńskie Starożytności, poszukiwania w tej wsi będą kontynuowane; powinna być tam jeszcze jedna mogiła. Pogrzeb szczątków polskich ofiar wydobytych ze zbiorowego grobu w Puźnikach zaplanowano na 6 września.
as/PAP
