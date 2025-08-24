Nowe ustalenia niemieckiego „Der Spiegel” pokazują kulisy rozmów o rozszerzeniu NATO w latach 90. Bill Clinton poważnie rozważał wówczas włączenie Rosji do Sojuszu, co potwierdzają dokumenty z archiwów niemieckiego MSZ. Plany te natrafiły jednak na silny opór ze strony Berlina, gdzie Helmut Kohl i jego ministrowie uznali taki scenariusz za śmiertelne zagrożenie dla NATO. Ostatecznie prezydent USA zdecydował o przyspieszeniu rozmów z Polską, Czechami i Węgrami, a kwestia rosyjskiej akcesji została odsunięta na bok.
Clinton rozważał Rosję w strukturach NATO
Niemiecki „Der Spiegel” ujawnił nieznane wcześniej dokumenty dyplomatyczne z 1994 roku, które pokazują, że administracja Billa Clintona brała pod uwagę możliwość włączenia Rosji do NATO. Z listów Helmuta Kohla do amerykańskiego prezydenta oraz raportów niemieckich dyplomatów wynika, że w tamtym okresie Waszyngton traktował tę opcję jako realną. Podczas wizyt w Europie i w Moskwie Clinton dawał do zrozumienia, że rozszerzenie Sojuszu jest kwestią czasu, a Borys Jelcyn sugerował, że Rosja mogłaby być pierwszym państwem Europy Wschodniej przyjętym do NATO. Według ustaleń niemieckich dyplomatów, doradca Clintona Strobe Talbott oceniał, że formalny proces akcesji Rosji mógłby rozpocząć się około 2004 roku.
Sprzeciw Berlina i zmiana strategii USA
Plany te spotkały się jednak z ostrym oporem ze strony rządu niemieckiego. Kanclerz Helmut Kohl uważał, że członkostwo Rosji oznaczałoby faktyczny koniec NATO, a minister obrony Volker Ruehe nazywał ten pomysł „aktem zgonu” dla Sojuszu. Niemcy starali się równocześnie studzić obawy Polski i innych państw regionu, twierdząc, że zagrożenie ze strony Moskwy jest wyolbrzymiane. Clinton nie chciał jednak zwlekać i w obliczu presji politycznej w USA postawił na szybkie rozszerzenie NATO na Europę Środkowo-Wschodnią, co zepchnęło kwestię rosyjskiego członkostwa na dalszy plan. W Moskwie odebrano to jako próbę przekupienia Rosji w zamian za zgodę na przyjęcie Polski, Czech czy Węgier do Sojuszu.
xyz/DW/Der Spiegel
