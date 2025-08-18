Dzięki decyzji Instytutu Pamięci Narodowej kolejny sowiecki obiekt propagandowych w Polsce przestał istnieć. Zdemontowano obiekt propagandowy „polsko-radzieckiego braterstwa broni”, który do tej pory stał w Płotach w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim. W uroczystości zburzenia wziął udział zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski.
Do zburzenia pomnika w miejscowości Płoty doszło w wyniku decyzji władz Instytutu Pamięci Narodowej.
Opowiada fałszywą historię, która nigdy nie miała miejsca. Gdy spojrzymy na ten obiekt, to on pokazuje nam coś, co ma być wdzięcznością dla armii sowieckiej, ma symbolizować braterstwo broni między żołnierzami sowieckimi a polskimi, ale żaden z tych elementów nie jest prawdziwy
– mówił Karol Polejowski.
Historia, która ma ten pomnik symbolizować, po prostu się nie wydarzyła
– dodał.
„Symbol zniewolenia”
Do sprawy odniósł się też redaktor Tomasz Duklanowski.
Kolejny symbol zniewolenia Polski przez Sowietów i fałszowania historii przez komunistów zburzony! W Płotach w zachodniopomorskim runął właśnie pomnik „Braterstwa broni polsko – radzieckiej”
– napisał.
Proces przywracania normalności w przestrzeni polskich miast, przez obalanie sowieckich pomników, rozpoczął obecny prezydent Karol Nawrocki, gdy był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Z tego powodu ścigany jest przez reżim Władimira Putina.
Jak przypomniał w komunikacie IPN, Płoty został zajęte w marcu 1945 r. siłami 1 Armii Pancernej Gwardii I Frontu Białoruskiego, bez udziału polskich jednostek tzw. Ludowego Wojska Polskiego. Pierwszy monument wyrażający wdzięczność Armii Czerwonej wzniesiono przy ul. Dworcowej w 1955 r. z inicjatywy władz kolejowych. Cytując Archiwum Akt Nowych, IPN podaje, że była to „ceglana, otynkowana konstrukcja w kształcie stożka, o wysokości ok. 3 m, z przymocowaną czerwoną gwiazdą”.
Obiekt zburzony w poniedziałek powstał w 1977 r. z okazji 700-lecia nadania Płotom praw miejskich. Fundatorami były ówczesne władze wojewódzkie, przy wsparciu finansowym gminy. Rzeźba przedstawia żołnierza, który niesie na ramieniu rannego towarzysza trzymającego w dłoni granat. Napis na postumencie brzmi: „Z regionu Płot w dniu 10 marca 1945 r. oddziały 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego 1 Armii Wojska Polskiego we współdziałaniu z Armią Radziecką rozpoczęły działania bojowe w kierunku Golczewa”.
IPN ocenia, że zniszczenia wojenne w Płotach wynosiły ok. 22 proc. infrastruktury miasta. W 1946 r. wzrosły do 40 proc., wskutek grabieży i dewastacji dokonywanych przez szabrowników, ale też oddziały Armii Czerwonej.
