„Skandaliczny transparent kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa stoi w sprzeczności z elementarną wiedzą historyczną i godzi w pamięć o ofiarach II wojny światowej” - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Instytut Pamięci Narodowej.
Na transparencie napisano w języku angielskim: „Mordercy od 1939 roku”. Wywieszony został przez kibiców izraelskiego klubu Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji.
Reakcja IPN
Na incydent zareagował w opublikowanym na portalu X oświadczeniu Instytut Pamięci Narodowej. Jak podkreślono, „skandaliczny transparent kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa stoi w sprzeczności z elementarną wiedzą historyczną i godzi w pamięć o ofiarach II wojny światowej”.
Polska była pierwszym krajem, który zbrojnie sprzeciwił się najpierw niemieckiej, nazistowskiej, a później sowieckiej ideologii. Nie ma zgody na przemilczanie kłamstw i oszczerstw
— dodano.
Ambasada się tłumaczy
Ambasada Izraela w Polsce zareagowała na treść transparentu na platformie X: „Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem. Na takie słowa i czyny żadnej ze stron nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców”.
Stanowisko SIkorskiego
Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przekazał, że dobrze, iż ambasada Izraela w Polsce zareagowała na - jak napisał - „skandaliczny” transparent kibiców Maccabi Hajfa wywieszony podczas meczu.
Skądinąd mam nadzieję, że izraelska młodzież jest uczona, że w 1939 to hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę i zaczęły mordować jej obywateli wszystkich wyznań i narodowości
— napisał szef MSZ na platformie X.
W kolejnym wpisie Sikorski podkreślił, że dyplomacja nie jest „kibolską ustawką”.
Haniebny transparent nie wystawiło państwo Izrael, tylko tamtejsze zakute łby. Ustaliłem z ministrem Marcinem Kierwińskim (szefem MSWiA - PAP), że jeśli Węgry pomogą nam ich zidentyfikować to dostaną zakaz wjazdu do Polski. Proszę też zważyć czy chcemy aby nasz ambasador był wzywany na dywanik w Tel Awiwie za każdym razem gdy jakiś dureń napisze ŁKS Żydy
— napisał szef MSZ na platformie X.
Apel Kancelarii Prezydenta
Wcześniej Kancelaria Prezydenta zaapelowała o stanowczą reakcję Ministerstwa Spraw Zagranicznych i konkretne działania polskiej dyplomacji w sprawie transparentu kibiców Maccabi Hajfa.
Mecz odbył się w Debreczynie na Węgrzech, a Maccabi grało w nim w roli gospodarza. Raków, który u siebie przegrał 0:1, wygrał w rewanżu 2:0 i awansował do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji.
