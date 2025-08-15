„Rosja nie jest niepokonana; obchodzimy rocznicę odparcia Armii Czerwonej przez Wojsko Polskie i siły ukraińskie” - napisał na platformie X prezydent Karol Nawrocki. „Nie poddamy się rosyjskiemu imperializmowi, dlatego wspieramy Ukrainę” - dodał.
Jak napisał Nawrocki, „od wieków rosyjski imperializm stanowi śmiertelne zagrożenie dla naszej wolności”.
Polska tradycja polityczna uczy, że rosyjski ekspansjonizm opiera się na dziedzictwie wewnętrznego despotyzmu, w którym jedynym wolnym człowiekiem jest sam władca. Ale dlatego, że despotyzm rosyjski jest wrogiem wolności, imperializm rosyjski może zostać pokonany jedynie poprzez sojusz wolnych narodów
— dodał.
Nigdy nie poddamy się rosyjskiemu imperializmowi i dlatego wspieramy Ukrainę w obronie jej wolności – aby Europa znów stała się jedną, wolną i pokojową
— zaznaczył.
Mój naród powstrzymał imperializm rosyjski pod Orszą (1514), Kłuszynem (1610) i Warszawą (1920). Naród polski wie, że sprzeciw wobec imperializmu rosyjskiego nie jest wyłącznie kwestią ekonomiczną – dotyczy samej istoty wolności człowieka i narodu
— napisał prezydent, podkreślając jednocześnie, że wolność jest bezcenna, nie można jej kupić ani sprzedać i trzeba jej bronić.
Jest to polska tradycja, której początki sięgają XV w.
— zaznaczył.
Prezydenckie zaproszenie
Prezydent zaprosił też wszystkich, którym leży na sercu wolność i pokój, aby 15 sierpnia wraz z jego rodakami świętowali położenie kresu despotyzmowi i obronę wolności.
Przypomniał, że obchodzimy 105. rocznicę polskiego zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej w 1920 r.
Wojsko Polskie, wspólnie z siłami ukraińskimi, skutecznie odparło marsz Armii Czerwonej na zachód, chroniąc Europę przed komunistyczną rewolucją
— napisał prezydent.
Rosja nie jest niepowstrzymana. Rosja nie jest niepokonana
— podkreślił Nawrocki.
Bitwa Warszawska
15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Było także jednym z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.
15 sierpnia został ustanowiony w 1923 r. Świętem Wojska Polskiego. Pozostawał nim do roku 1947. Od 1992 r. Święto Wojska Polskiego ponownie obchodzone jest w połowie sierpnia.
Szczyt na Alasce
Przypominamy, że dzisiaj wieczorem na dojść szczytu Donald Trump - Władimir Putin na Alasce, który poświęcony jest sprawie wojny na Ukrainie.
ZOBACZ: Mocne! Nawrocki do Trumpa: Prezydencie, zatrzymaj bolszewików 15 sierpnia 2025 roku, tak jak Polska w 1920 roku
Podczas telekonferencji europejskich przywódców z Donaldem Trumpem w pewnym momencie głos zabrał prezydent Polski Karol Nawrocki. Przywódca USA miał w tym momencie się ożywić i jeszcze raz pogratulować polskiej głowie państw wyborczego zwycięstwa.
Prezydencie Trump, Zatrzymaj bolszewików 15 sierpnia 2025 jak Polska, także przy udziale żołnierzy z Ukrainy 15 sierpnia 1920!
— według portalu 300polityka.pl to dosłowny cytat z prezydenta Karola Nawrockiego podczas telekonferencji europejskich przywódców z Donaldem Trumpem.
