Dlaczego Domański blokuje ściągnięcie milionów złotych od Gazpromu?

Kulisy decyzji Domańskiego / autor: Fratria
Kulisy decyzji Domańskiego / autor: Fratria

Według ustalen „Pulsu Biznesu” Ministerstwo Finansów blokuje ściągnięcie 174,5 mln zł od Gazpromu, ponieważ minister Andrzej Domański uznał, że Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście… nie ma uprawnień do prowadzenia tej egzekucji i utrzymał w mocy decyzję Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego o niewszczynaniu procedury odmrożenia majątku Gazpromu.

Puls Biznesu” jako pierwszy ujawnił, że decyzja Andrzeja Domańskiego, ministra finansów, zablokowała ściągnięcie prawomocnie zasądzonej kary z zamrożonych aktywów rosyjskiego Gazpromu.

Dziennik podał w czwartek, że Polska nie wyegzekwuje od Gazpromu prawomocnie zasądzonej kary w wysokości 174,5 mln zł za utrudnianie postępowania UOKiK w sprawie budowy gazociągu Nord Stream 2. Według gazety resort finansów - który podjął decyzję - nie ujawnił powodów rozstrzygnięcia, wskazując jedynie, że nie komentuje indywidualnych spraw.

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Tłumaczenia Domańskiego.

Domański próbując się tłumaczyć ze sprawy przekonywał, że nie blokuje on egzekucji należnych środków a sprawa kary dla Gazpromu dotyczy wątpliwości formalnych - tego, czy konkretny urząd skarbowy może występować w tym sporze w charakterze strony.

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Co wiadomo?

Nowe informacje w tej sprawie przedstawił „Puls Biznesu”, który ujawnił, że minister Andrzej Domański powołuje się na „kwestie formalne” dotyczące właściwości organów.

Według niego egzekucja z zamrożonych środków Gazpromu byłaby skierowana wobec „podmiotu trzeciego” (EuroPolGazu), a nie bezpośrednio wobec Gazpromu. W efekcie nie wskazał innego organu, który miałby skutecznie wyegzekwować karę.

Puls Biznesu” zwrócił uwagę, że UOKiK ocenia, że taka decyzja w praktyce blokuje egzekucję, ponieważ zgodnie z dotychczasową praktyką to właśnie Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście powinien prowadzić postępowanie.

Zdaniem UOKiK stanowisko MF może doprowadzić do wieloletniego sporu przed sądami administracyjnymi, zamiast do szybkiego odzyskania pieniędzy dla budżetu państwa.

as/Puls Biznesu/PAP

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Zespół wPolityce.pl

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