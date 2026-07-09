Według ustalen „Pulsu Biznesu” Ministerstwo Finansów blokuje ściągnięcie 174,5 mln zł od Gazpromu, ponieważ minister Andrzej Domański uznał, że Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście… nie ma uprawnień do prowadzenia tej egzekucji i utrzymał w mocy decyzję Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego o niewszczynaniu procedury odmrożenia majątku Gazpromu.
„Puls Biznesu” jako pierwszy ujawnił, że decyzja Andrzeja Domańskiego, ministra finansów, zablokowała ściągnięcie prawomocnie zasądzonej kary z zamrożonych aktywów rosyjskiego Gazpromu.
Dziennik podał w czwartek, że Polska nie wyegzekwuje od Gazpromu prawomocnie zasądzonej kary w wysokości 174,5 mln zł za utrudnianie postępowania UOKiK w sprawie budowy gazociągu Nord Stream 2. Według gazety resort finansów - który podjął decyzję - nie ujawnił powodów rozstrzygnięcia, wskazując jedynie, że nie komentuje indywidualnych spraw.
Tłumaczenia Domańskiego.
Domański próbując się tłumaczyć ze sprawy przekonywał, że nie blokuje on egzekucji należnych środków a sprawa kary dla Gazpromu dotyczy wątpliwości formalnych - tego, czy konkretny urząd skarbowy może występować w tym sporze w charakterze strony.
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Nowe informacje w tej sprawie przedstawił „Puls Biznesu”, który ujawnił, że minister Andrzej Domański powołuje się na „kwestie formalne” dotyczące właściwości organów.
Według niego egzekucja z zamrożonych środków Gazpromu byłaby skierowana wobec „podmiotu trzeciego” (EuroPolGazu), a nie bezpośrednio wobec Gazpromu. W efekcie nie wskazał innego organu, który miałby skutecznie wyegzekwować karę.
„Puls Biznesu” zwrócił uwagę, że UOKiK ocenia, że taka decyzja w praktyce blokuje egzekucję, ponieważ zgodnie z dotychczasową praktyką to właśnie Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście powinien prowadzić postępowanie.
Zdaniem UOKiK stanowisko MF może doprowadzić do wieloletniego sporu przed sądami administracyjnymi, zamiast do szybkiego odzyskania pieniędzy dla budżetu państwa.
as/Puls Biznesu/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/764599-dlaczego-domanski-blokuje-sciagniecie-milionow-od-gazpromu
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