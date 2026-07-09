Europa ma być tylko na prąd. Bez względu na koszty

Powszechna elektryfikacja od przemysłu przez transport do gospodarstw domowych – to pomysł władz Unii Europejskiej na rozkwit gospodarczy kontynentu i zasobność obywateli. Wszystko wymaga jednak najpierw astronomicznych nakładów.
Plan uczynienia z Europy pierwszego kontynentu elektroenergetycznego to element szerokiej strategii klimatycznej Unii. Szczegóły poznamy 17 lipca wraz z planem reformy kontrowersyjnego systemu handlu emisjami (EU ETS), czyli podatku od CO2,windującego ceny energii.
Prąd z OZE ma zastąpić ropę i węgiel
Władze w Brukseli mogą wprawdzie złagodzić EU ETS, ale podatek od emisji CO2 nadal będzie głównym narzędziem uprawiania polityki klimatycznej. Równocześnie – jak informuje Bloomberg News – Komisja Europejska zaprezentuje nowy, ambitny program elektryfikacji.…
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