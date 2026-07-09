Czeka nas cięcie stóp procentowych? Prof. Glapiński ujawnia

„O ile wszystkie parametry się nie zmienią, cięcie stóp procentowych w 2026 r. jest możliwe” - ocenił prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że nie wyklucza złożenia wniosku o obniżkę stóp o 25 punktów bazowych na pierwszym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej po wakacjach.
Na koniec czerwca bieżącego roku Narodowy Bank Polski posiadał 632,4 ton złota, którego wartość wynosiła ok. 308 mld zł
— poinformował prezes banku centralnego Adam Glapiński. Jak dodał, niezrealizowane przychody na tym surowcu to 127,5 mld zł.
Konsekwentnie kupujemy (złoto) korzystając z maksymalnie niskich cen, z obniżek (notowań złota - PAP), które ostatnio miały miejsce. Ciułamy to złoto aż do poziomu 700 ton, jak to zarząd kiedyś podjął decyzję
— powiedział.
Jak dodał, niezrealizowane przychody banku na złocie wynoszą obecnie 127,5 mld zł.
To jest ta różnica, między ceną rynkową naszych zasobów złota, a średnią ceną, po której to złoto kupiliśmy
— wyjaśnił prezes banku centralnego.
Zasoby złota
Glapiński poinformował też, że od 2018 r., czyli wprowadzenia strategii zwiększania zasobów złota, NBP zakupił łącznie 529 ton kruszcu.
Od kiedy kieruję bankiem, 529 ton złota, w tym 90 ton w 2024 r., 102 tony w 2025 r. i 82 tony w 2026 r. Dzięki temu Polska znajduje się obecnie w gronie dziesięciu państw o największych zasobach złota na świecie
— podkreślił szef NBP.
Jak dodał, z 632,4 ton złota w zasobach NBP, 104,7 ton znajduję się w skarbcach banku centralnego na terenie Polski. Zasób w Polsce ma ulec powiększeniu w momencie ukończenia przebudowy budynku banku, gdzie ma powstać skarbiec.
W związku ze znaczącym zwiększeniem zasobów złota, wchodzących w skład oficjalnych aktywów rezerwowych NBP, na moje polecenie w czerwcu, czyli w zeszłym miesiącu, zostały przeprowadzone dwie rozszerzone inspekcje polskiego złota, przechowywanego w Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku oraz Banku Anglii w Londynie
— poinformował Glapiński.
Szef NBP wskazał, że inspekcje, przeprowadzone na losowo wybranej próbie statystycznej, potwierdziły zarówno zgodność oznaczeń sztab złota, a także poddały kontroli masę rzeczywistą tych sztab.
W trakcie inspekcji zarówno w Londynie, jak i w Nowym Jorku nie stwierdzono ryzyk w zakresie zasad bezpieczeństwa, w szczególności związanych z dostępem do obiektu oraz stref szczególnie chronionych. Oba te banki są bardzo dobrze chronione i te nasze zasoby w tych bankach także
— podkreślił prezes NBP.
W połowie czerwca NBP informował, że w rezerwach na koniec maja było niemal 613,9 ton złota. Oznacza to, że w czerwcu zasoby te wzrosły o 18,5 tony. Celem banku - zgodnie z uchwałą zarządu - jest osiągnięcie poziomu 700 ton złota w rezerwach walutowych.
Cięcie stóp procentowych
Szef NBP odniósł się do pytania o prawdopodobieństwo, z jego perspektywy, cięcia stóp procentowych przed końcem roku.
Jeśli o mnie chodzi, to jest prawdopodobne. Ale ja mam tylko jeden głos w Radzie (w RPP - PAP). Jeśli się nic nie zmieni (…), wszystkie te sygnały, parametry będą się tak kształtować, jak w tej chwili, to dla mnie jest prawdopodobne, ale co zdecydują członkowie Rady, trudno mi powiedzieć
— odpowiedział Glapiński.
Jego zdaniem do połowy 2027 r. wszyscy członkowie RPP „tej ostrożności się stopniowo będą wyzbywać, jak ta sytuacja będzie się utrwalać”.
Jeśli sytuacja będzie taka jak teraz (…) nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę (stóp procentowych - PAP) o 25 (punktów bazowych - PAP). Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację
— powiedział Glapiński.
Jak dodał, w trakcie dyskusji na obecnym posiedzeniu „nie było to w ogóle testowane”.
Nie mówiliśmy o ewentualnej obniżce w tym roku. Ale nastój był taki gołębi właśnie. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej
— wskazał Glapiński.
Podkreślił, że nie zakłada nadzwyczajnego zwołania Rady Polityki Pieniężnej w lipcu.
„Gołębie” czy „jastrzębie”
Szef NBP był też pytany o nastroje członków Rady Polityki Pieniężnej - czy są one gołębie, bądź jastrzębie. „Gołębie” wolą niższe stopy procentowe, stawiając na pierwszym miejscu rozwój gospodarki. „Jastrzębie” to zwolennicy wyższych stóp procentowych, dla których najważniejsza jest walka z inflacją.
To są ostrożne gołębie
— wskazał Glapiński, mówiąc o członkach RPP.
Jeśli o mnie chodzi, jestem zdecydowanie nastawiony gołębio - dodał. - Zakładam, że na podstawie wszystkich informacji, które mamy, gospodarczych, finansowych, ale także tych dotyczących polityki i tego, co na Bliskim Wschodzie się dzieje i tego, co Stany Zjednoczone w najbliższym czasie mają na swoim wewnętrznym rynku politycznym i czego by chciały na zewnątrz, no to wszystko to razem nastawia mnie gołębio na to, co mogłaby Rada robić po wakacjach
— wskazał.
Prezes banku centralnego zaznaczył jednak, że decyzje są podejmowane wspólnie przez całą Radę, a to jest jedynie jego opinia.
Moje doświadczenie, intuicja mówi, że można być mniej ostrożnym gołębiem w tej chwili
— dodał.
Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę posiedzeniu utrzymała stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie. Główna stopa procentowa polskiego banku centralnego, stopa referencyjna, nadal wynosi 3,75 proc. RPP w tym roku obniżyła stopy procentowe raz - na początku marca, o 0,25 pkt proc.
Wartość pieniądza gotówkowego
Mam informację z ostatniej chwili, że o godzinie 15.00 dzisiaj wartość pieniądza gotówkowego w Polsce przekroczyła 500 mld zł. To symboliczny moment. On pokazuje skalę naszej gospodarki
— powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.
Obserwujemy pilnie zachowania konsumentów. One stały się bardziej prooszczędnościowe ostatnio (…). Trudno do końca powiedzieć, co siedzi w duszy Polaków, ale więcej oszczędzają, mniejszą mają skłonność do zwiększania wydatków
— powiedział także prezes NBP. Zaznaczył jednak, że nie widać „wielkiego niepokoju”.
23 czerwca br. Narodowy Bank Polski podał, że na koniec maja wartość pieniądza gotówkowego w obiegu wzrosła o 4,6 mld zł, tj. 1,0 proc. w porównaniu z kwietniem, do poziomu 482,5 mld zł. Łączna wartość podaży pieniądza M3 - czyli gotówki, depozytów, zobowiązań i innych płynnych aktywów - wyniosła 2 bln 852,3 mld zł na koniec maja i była o 18,7 mld zł wyższa niż na koniec kwietnia 2026 r.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/764581-czeka-nas-ciecie-stop-procentowych-prof-glapinski-ujawnia
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.