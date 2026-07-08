Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała ws. stóp procentowych!

Logo Narodowego Banku Polskiego / autor: Fratria
Logo Narodowego Banku Polskiego / autor: Fratria

Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym dziś posiedzeniu utrzymała stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie. Główna stopa procentowa polskiego banku centralnego, stopa referencyjna, nadal wynosi 3,75 proc.

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych – podał Narodowy Bank Polski w środowym komunikacie. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została utrzymana na poziomie 3,75 proc. Stopa depozytowa wynosi 3,25 proc., stopa lombardowa – 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli wynosi 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc.

Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz - na początku marca, o 0,25 pkt proc.

xyz/PAP

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Zespół wPolityce.pl

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