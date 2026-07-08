Kallas pod presją Mularczyka! Czy niemiecki biznes nadal będzie omijał sankcje przeciw Rosji?

Arkadiusz Mularczyk / autor: Fratria
Arkadiusz Mularczyk / autor: Fratria

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas odpowiedziała na interpelację europosła Arkadiusza Mularczyka (PiS) dotyczącą udziału niemieckich firm w forum gospodarczym w Petersburgu. Jej wypowiedź była jednak nader łaskawa dla niemieckiego biznesu.

Interpelacja Mularczyka

Na początku czerwca w Petersburgu odbyło się Międzynarodowe Forum Ekonomiczne. Mularczyk skierował do Komisji Europejskiej interpelację w sprawie udziału w tym wydarzeniu niemieckiego biznesu.

Zwrócił uwagę, że po raz pierwszy od 2022 r. wzięli udział w forum niemieccy przedsiębiorcy i przedstawiciele dużych firm, jak również inne osoby. Wśród uczestników – jak napisał – znaleźli się m.in. właściciel firmy EkoNiva Stefan Duerr, prezes niemieckiej firmy Globus Holding Thomas Bruch, wydawca „Berliner Zeitung” Holger Friedrich, znany dziennikarz Hubert Seipel oraz przedstawiciele Niemiecko-Rosyjskiej Izby Handlowej.

Mularczyk: Niemieckie interesy z Rosją - 20 mld euro obrotu

Szef Izby Matthias Schepp publicznie oświadczył, że celem jest zachowanie ,pomostu gospodarczego’ i ochrona ponad 100 mld euro niemieckich aktywów w Rosji. W Federacji Rosyjskiej nadal działa około 1600 niemieckich firm z rocznym obrotem ok. 20 mld euro”

— napisał europoseł.

Europoseł PiS zapytał więc KE, czy uważa taki udział za zgodny z duchem unijnych sankcji i strategią bezpieczeństwa UE wobec państwa agresora oraz, czy jest gotowa zaproponować sankcje indywidualne wobec wymienionych osób, a także dodatkowe restrykcje wobec firm aktywnie uczestniczących w rosyjskich forach gospodarczych.

Polski eurodeputowany nie mógł przez dłuższy czas doczekać się odpowiedzi na kolejne interpelacje.

Trzy pytania. Zero odpowiedzi. Tak Komisja Europejska potraktowała moją interpelację dotyczącą udziału niemieckich przedsiębiorców w forum Putina. Podwójne standardy w praktyce. Gdy chodzi o Niemcy, Bruksela milczy

— pisał wczoraj Mularczyk na X.

Kallas zaleca Niemcom

W końcu w imieniu KE Kaja Kallas wypowiedziała się w tej sprawie, ale była to wypowiedź pełna zrozumienia dla niemieckich przedsiębiorców.

Szefowa unijnej dyplomacji odparła, że chociaż w UE obowiązują szeroko zakrojone sankcje wymierzone w konkretne sektory, towary, usługi i transakcje, nie obejmują one kompleksowego zakazu wszelkiej działalności gospodarczej UE w Rosji.

Zaleciła jednak „wycofywanie inwestycji” i „likwidację działalności gospodarczej” w Rosji.

Wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące działalność w Rosji powinny zachować ostrożność, ponieważ Kreml nadal systematycznie dokonuje wywłaszczeń i konfiskat aktywów unijnych przedsiębiorstw w Rosji. Ponadto Rada Europejska wskazała, że UE jest zdecydowana dalej zwiększać presję na Rosję i nadal osłabiać rosyjską gospodarkę wojenną, aby zaprzestała brutalnej wojny napastniczej i zaangażowała się w konstruktywne negocjacje na rzecz pokoju”

— napisała Kallas.

Dodała, że kontynuuje prace nad dalszym likwidowaniem luk w sankcjach i znalezieniem sposobów na uniemożliwienie Rosji generowania dochodów.

Forum Gospodarcze w Petersburgu to coroczne międzynarodowe wydarzenie organizowane od 1997 roku. Odbywa się pod patronatem prezydenta Rosji.

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CS/PAP/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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