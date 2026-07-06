Unijny szlaban na paliwa z Rosji teoretycznie opuszczony, jednak gaz płynie ciągle do Europy szerokim strumieniem

Gazowiec w Porcie Gdynia (zdjęcie ilustracyjne) / autor: Fratria
Gazowiec w Porcie Gdynia (zdjęcie ilustracyjne) / autor: Fratria

Choć Unia Europejska zobowiązała się w ramach wielkiej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi do zwiększenia zakupów gazu z tego kraju, to jednocześnie ciągle kilka państw bloku nadal stawia na współprace z Rosją. I to dostawy ze Wschodu, a nie z USA wzrosły w ostatnich tygodniach.

Z jednej strony media informują, że amerykańskie firmy pozostają głównymi dostawcami gazu skroplonego do Europy i pokrywają ponad połowę potrzeb kontynentu, to jednocześnie kilka krajów korzysta ze znaczących dostaw Rosji. Według analizy opublikowanej przez ACER, unijną agencję ds. regulacji, w pierwszych pięciu miesiącach tego roku do państw UE przypłynęło o 11 proc. więcej LNG niż w tym samym czasie w 2025 roku.

Kto wciąż korzysta z rosyjskiego LNG?

Rosjanie dostarczyli także o 7 proc. więcej gazu…

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