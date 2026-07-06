Choć Unia Europejska zobowiązała się w ramach wielkiej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi do zwiększenia zakupów gazu z tego kraju, to jednocześnie ciągle kilka państw bloku nadal stawia na współprace z Rosją. I to dostawy ze Wschodu, a nie z USA wzrosły w ostatnich tygodniach.
Z jednej strony media informują, że amerykańskie firmy pozostają głównymi dostawcami gazu skroplonego do Europy i pokrywają ponad połowę potrzeb kontynentu, to jednocześnie kilka krajów korzysta ze znaczących dostaw Rosji. Według analizy opublikowanej przez ACER, unijną agencję ds. regulacji, w pierwszych pięciu miesiącach tego roku do państw UE przypłynęło o 11 proc. więcej LNG niż w tym samym czasie w 2025 roku.
Kto wciąż korzysta z rosyjskiego LNG?
Rosjanie dostarczyli także o 7 proc. więcej gazu…
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