Polska Pesa sfinalizowała przejęcie niemieckiego producenta tramwajów Heiterblick z Lipska. Dla lokalnych mediów to znacznie więcej niż zwykła transakcja – to uratowanie miejsc pracy, strategicznego projektu komunikacyjnego i symbol zmieniających się relacji gospodarczych między Polską a Niemcami. „Gospodarczy dreszczowiec dobiegł końca” – ocenia niemiecki dziennik „Leipziger Volkszeitung”.
Z początkiem lipca bydgoska Pesa zakończyła proces przejęcia firmy Heiterblick. Polski producent zapowiada rozwój zakładów w Lipsku oraz wykorzystanie ich jako ważnego elementu swojej ekspansji na rynku europejskim.
Niemiecka prasa: Pesa uratowała firmę i miejsca pracy
Lokalny dziennik „Leipziger Volkszeitung” podkreśla, że transakcja ma znaczenie nie tylko dla samego przedsiębiorstwa, ale także dla całego systemu transportu publicznego w Lipsku.
Polski koncern ratuje nie tylko firmę z długą tradycją i około 250 miejsc pracy w przemyśle, ale także kluczowy element transformacji transportu miejskiego”
— pisze gazeta cytowana przez dw.com. Jak wyjaśnia, Heiterblick buduje dla lipskich przedsiębiorstw komunikacyjnych LVB nowe tramwaje w rozmiarze XXL, których miasto pilnie potrzebuje.
Gdy wiosną 2025 roku Heiterblick ogłosił upadłość, miasto przez wiele miesięcy martwiło się o swoje nowe tramwaje, a pracownicy drżeli o miejsca pracy
— czytamy w niemieckich mediach.
Koniec „gospodarczego dreszczowca”
Według gazety zakończenie przejęcia oznacza definitywny finał trwającej od miesięcy niepewności.
Teraz, wraz z finalizacją transakcji z bydgoską Pesą, »gospodarczy dreszczowiec dobiegł końca«”
— pisze „Leipziger Volkszeitung”.
„Wiatr się odwrócił”. Niemcy zauważają nowy trend
Komentując transakcję, niemiecka gazeta zwraca uwagę na zmianę kierunku przepływu kapitału między Polską a Niemcami.
Przejęcie to jest godne uwagi z dwóch powodów: po pierwsze, przełamuje wieloletni schemat. Po upadku muru berlińskiego to niemieckie koncerny wykupywały firmy na wschodzie, by produkować taniej. Tymczasem wiatr się odwrócił”
— pisze „Leipziger Volkszeitung”.
Dziennik powołuje się przy tym na dane agencji Bloomberg, według których polskie przedsiębiorstwa coraz częściej przejmują uznane niemieckie marki. Jak wskazuje gazeta, tylko w 2025 roku Bloomberg odnotował 22 duże przejęcia w Europie Zachodniej – najwięcej w historii takich zestawień.
Autorzy podkreślają również, że nie jest to klasyczny scenariusz likwidacji przejętej firmy. Według gazety Pesa zamierza zachować i rozwijać zakład w Lipsku, wykorzystując jego doświadczenie i kompetencje jako element swojej strategii rozwoju.
Pierwsze tramwaje już powstają
Jak informuje „Leipziger Volkszeitung”, pierwszy 45-metrowy tramwaj XXL dla lipskiego przewoźnika LVB znajduje się już w końcowej fazie montażu.
Nadwozia, które po ogłoszeniu upadłości Heiterblick były produkowane w Polsce, trafiły już do Lipska, gdzie prowadzone są prace wykończeniowe. Jeśli harmonogram zostanie dotrzymany, pierwszy pojazd ma zostać przekazany jeszcze w grudniu 2026 roku.
Pesa stawia na rozwój i ekspansję
Umowę dotyczącą przejęcia 100 proc. udziałów Heiterblick podpisano już w grudniu ubiegłego roku. Finalizacja transakcji była możliwa dzięki wsparciu właścicielskiemu Polskiego Funduszu Rozwoju.
Celem Pesy jest nie tylko utrzymanie działalności zakładu w Lipsku, ale również jego rozwój. Spółka zapowiada połączenie potencjału obu przedsiębiorstw, aby stworzyć silnego europejskiego producenta pojazdów szynowych dla transportu miejskiego.
Jak podkreślają media w Niemczech, jednym z głównych celów strategicznych Pesy pozostaje przyspieszenie ekspansji na rynku niemieckim oraz umocnienie pozycji na europejskim rynku producentów pojazdów szynowych.
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SC/dw.com/Leipziger Volkszeitung
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/764194-polska-firma-uratowala-niemcow-za-odra-szaleja-z-radosci
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