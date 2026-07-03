Olaboga, pali się! Czyli Unia ratuje przemysł samochodowy

W najbliższy wtorek Parlament Europejski będzie dyskutował o tym, jak wesprzeć firmy motoryzacyjne, które są w głębokim kryzysie. „Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by się rozwijały i wzywamy wszystkich, by przyłączyli się do nas” - apeluje niemiecki europoseł Jens Gieseke z Europejskiej Partii Ludowej.
Tu już nie wystarczy ostrożna krytyka i propozycje korekty przepisów, tu trzeba działać zdecydowanie i szybko. Kryzys w branży motoryzacyjnej w Unii Europejskiej jest tak poważny, a kolejne zapowiedzi zwolnień tysięcy ludzi w zakładach zwłaszcza w Niemczech – tak szokujące, że właściwie każdy miesiąc bez konkretnych decyzji na unijnym szczeblu tylko będzie pogarszał sytuację. Ale czy Unia będzie zdolna do mobilizacji, to już zupełnie inna kwestia.
Rozgrzana Zielonym Ładem Bruksela zakazuje aut spalinowych…
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