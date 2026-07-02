Nie drażnić Trumpa! W Banku Światowym cicho o celu klimatycznym

Klimat jest ważny, ale lepiej nie drażnić Donalda Trumpa – tak w wielkim skrócie można określić ostatnią decyzję władz Banku Światowego dotyczącą finansowania projektów klimatycznych.
Choć Bank Światowy będzie nadal wspierał kraje walczące z ociepleniem klimatu, to zrezygnował z wyznaczania konkretnego celu w tym zakresie. W 2023 roku szefowie tej instytucji określili taki cel, zobowiązując się przeznaczać 45 proc. środków na projekty związane z klimatem w ciągu trzech kolejnych lat. Robiły to bardzo skuteczne, gdyż w ubiegłym roku była to kwota przekraczająca 39 mld dolarów (48 proc. całego finansowania).
Bank Światowy na cenzurowanym Waszyngtonu
Ale po objęciu władzy w USA przez prezydenta Donalda Trumpa Bank Światowy znalazł się pod ostrzałem przedstawicieli jego administracji.…
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