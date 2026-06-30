Ani kroku wstecz! - niemiecki głos o podatku klimatycznym ETS

Flaga Niemiec / autor: Fratria
Flaga Niemiec / autor: Fratria

Czy władze unijne przyjmą niemiecki punkt widzenia w kwestii zmian systemu ETS, czyli podatku od emisji CO2 i skończy się na tzw. „konstruktywnej” reformie? W takim scenariuszu sam system i cele klimatyczne Unii, tak krytykowane przez wiele branż, pozostaną nienaruszone.

W miarę jak wielkimi krokami zbliża się zaplanowany na 15 lipca termin, w którym Komisja Europejska ma przedstawić pomysły na zmiany w EU ETS, przybywa opinii eksperckich. Tym bardziej, że władze w Brukseli są pod coraz większą presją europejskiego przemysłu, który narzeka na bardzo wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 i obawia się, że jeśli zabraknie w kolejnej dekadzie darmowej puli, skończy się wielkim kryzysem wielu branż.

Niemieccy eksperci ostrzegają przed zmianami przepisów UE

W ostatnich dniach do dyskusji…

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