Ani kroku wstecz! - niemiecki głos o podatku klimatycznym ETS

Czy władze unijne przyjmą niemiecki punkt widzenia w kwestii zmian systemu ETS, czyli podatku od emisji CO2 i skończy się na tzw. „konstruktywnej” reformie? W takim scenariuszu sam system i cele klimatyczne Unii, tak krytykowane przez wiele branż, pozostaną nienaruszone.
W miarę jak wielkimi krokami zbliża się zaplanowany na 15 lipca termin, w którym Komisja Europejska ma przedstawić pomysły na zmiany w EU ETS, przybywa opinii eksperckich. Tym bardziej, że władze w Brukseli są pod coraz większą presją europejskiego przemysłu, który narzeka na bardzo wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 i obawia się, że jeśli zabraknie w kolejnej dekadzie darmowej puli, skończy się wielkim kryzysem wielu branż.
Niemieccy eksperci ostrzegają przed zmianami przepisów UE
W ostatnich dniach do dyskusji…
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