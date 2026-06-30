Niemiecki przemysł szykuje się na kolejną falę redukcji zatrudnienia. Według najnowszej analizy ekonomicznego dziennika „Handelsblatt”, już w tym roku z sektora może zniknąć nawet 100 tys. miejsc pracy. Przedsiębiorstwa coraz częściej planują rozwój poza Niemcami, wskazując na wysokie koszty prowadzenia działalności oraz zmianę światowych centrów wzrostu gospodarczego.
Coraz więcej firm ogranicza działalność w Niemczech
Jak informuje „Handelsblatt”, powołując się na badanie przeprowadzone wspólnie z firmą doradczą Horváth, wśród tysiąca przedsiębiorstw, niemieckie firmy zamierzają w latach 2026–2030 coraz mocniej rozwijać działalność poza Niemcami i Europą.
Najpilniejszym celem dla większości z nich pozostaje ograniczanie kosztów. W efekcie 60 proc. ankietowanych przedsiębiorstw planuje stopniową redukcję zatrudnienia w Niemczech. Dziennik szacuje, że jeszcze w tym roku z przemysłu może zniknąć nawet 100 tys. miejsc pracy, przede wszystkim w branży motoryzacyjnej, maszynowej i budowlanej.
Plany wielu firm można streścić jednym zdaniem: wycofać się z Niemiec”
— podsumowuje gazeta, cytowana przez dw.com.
To już nie tylko biurokracja
Zdaniem autorów raportu decyzje przedsiębiorstw nie wynikają wyłącznie z narzekań na biurokrację czy niedobór wykwalifikowanych pracowników.
Model Niemiec jako gospodarki opartej na eksporcie przez dziesięciolecia odnosił sukcesy. Dziś ten model się wyczerpuje
— ocenił Ralf Sauter, partner firmy Horváth odpowiedzialny za badanie.
Jak wyjaśnia, przedsiębiorstwa coraz częściej rozpraszają produkcję i działalność badawczo-rozwojową na świecie. Sprzyjają temu napięcia geopolityczne, słabe perspektywy wzrostu gospodarczego oraz pogarszające się warunki prowadzenia działalności w Niemczech.
Nowe inwestycje trafią poza Europę
Z badania wynika, że jedynie 16 proc. przedsiębiorstw planuje zwiększyć zatrudnienie w Niemczech. Podobny trend obserwowany jest w całej Europie Zachodniej.
Nowe miejsca pracy mają natomiast powstawać przede wszystkim w Indiach, ale również w Chinach, Ameryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce oraz w pozostałych krajach Azji.
Według danych Eurostatu oraz Instytutu Gospodarki Niemieckiej (IW), przytaczanych przez dw.com, koszty pracy w Niemczech są o 22 proc. wyższe od średniej unijnej i ponad dwukrotnie wyższe niż w wielu państwach Azji i Europy Wschodniej.
Wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej, które przyciągają niemiecki przemysł, gazeta wymienia Rumunię, Węgry i Słowację. Jak podkreśla, oferują one nie tylko niższe koszty pracy, lecz także dobrze wykwalifikowanych pracowników.
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SC/dw.com
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/763804-alarm-dla-niemieckiej-gospodarki-plany-firm-moga-byc-zabojcze
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