Koszty energii, podatki i biurokracja. Media wskazują winnych kryzysu Volkswagena i całych Niemiec

Logo Volkswagena / autor: Pixabay/Egroe
Logo Volkswagena / autor: Pixabay/Egroe

Planowane przez Volkswagena historyczne cięcia zatrudnienia wywołały w Niemczech debatę wykraczającą daleko poza sam koncern. Media oceniają, że problemy motoryzacyjnego giganta są symbolem kryzysu całej niemieckiej gospodarki, która traci konkurencyjność pod naporem wysokich kosztów energii, nadmiernej opieki socjalnej i rosnącej przewagi Chin. Jeden z regionalnych dzienników poszedł jeszcze dalej, nazywając sytuację Volkswagena „symbolem powolnego upadku Niemiec”.

Skala zwolnień

Volkswagen przygotowuje szeroko zakrojony program oszczędności, a więc w praktyce - zwolnień. Według medialnych doniesień zagrożonych może być nawet 100 tys. miejsc pracy na całym świecie, a pod uwagę brane jest również zamknięcie czterech fabryk w Niemczech. Komentarze niemieckich mediów zebrało Deutsche Welle.

Otwarty konflikt ze związkami

Dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” uważa, że wobec zmieniających się realiów światowego rynku Volkswagen nie ma większego wyboru i musi kontynuować redukcję kosztów, nawet jeśli oznacza to otwarty konflikt ze związkami zawodowymi IG Metall. Gazeta podkreśla, że obecna sytuacja rynkowa nie pozostawia koncernowi pola do odwrotu.

I słusznie: nie da się zaprzeczyć rzeczywistości panującej na rynku światowym. Dlatego konieczne są teraz dalsze cięcia kosztów, nawet jeśli związek zawodowy IG Metall zapowiada już, że zamierza z całych sił walczyć przeciwko zamykaniu zakładów w Niemczech.

— czytamy.

Same cięcia nie wystarczą

Jeszcze większe powody do zmartwienia widzi ekonomiczny dziennik „Handelsblatt”. Gazeta zwraca uwagę, że nawet drastyczne oszczędności nie gwarantują jeszcze wyjścia z kryzysu. Według dziennika ograniczanie wydatków może poprawić wyniki finansowe, ale nie rozwiąże podstawowego problemu Volkswagena – odpływu klientów i utraty przewagi konkurencyjnej.

Podobny wniosek płynie z komentarza „Neue Osnabrücker Zeitung”, która wskazuje, że niemiecka motoryzacja przestała wyznaczać światowe trendy.

Kiedyś niemieccy producenci samochodów wyznaczali złoty standard. Teraz światowe standardy wyznaczają Chińczycy, a być może także Tesla

— podkreśla „Neue Osnabrücker Zeitung”.

To symbol powolnego upadku Niemiec”

Neue Osnabrücker Zeitung” przekonuje też, że kryzys Volkswagena nie jest wyłącznie problemem jednego przedsiębiorstwa, lecz skutkiem wieloletnich błędów w polityce gospodarczej Niemiec.

Kryzys Volkswagena jest również wynikiem błędnej polityki przemysłowej. Kraj pogrąża się w stagnacji. Niemcy przodują przede wszystkim pod względem kosztów energii, biurokracji, wydatków socjalnych oraz podatków. W ten sposób nie da się jednak utrzymać dobrobytu. Kryzys w Volkswagenie jest zatem symbolem powolnego upadku Niemiec.

— punktuje gazeta.

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DC/DW/money.pl

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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