Polska stała się nowym supermocarstwem w Europie; chce być nim również w turystyce – podkreślił w niedzielę duński nadawca publiczny DR. Media cytują prognozy mówiące o tym, że w tym roku polskie kurorty i miasta odwiedzi 3 mln więcej gości z zagranicy.
Konkurencja dla Niemców
W reportażu jako przykład boomu turystycznego podano otwarcie w czerwcu tego roku gigantycznego hotelu w Pobierowie nad Bałtykiem. Z rozmów z przedsiębiorcami w Międzyzdrojach wynika z kolei, że Polska stanowi silną konkurencję dla niemieckich kurortów nad Bałtykiem. Przewagą jest nie tylko atrakcyjniejsza cena, ale również atrakcje dla dzieci.
Niemcy zaczynają się denerwować
– podsumowała dziennikarka Brita Kvist Hansen.
Polak zarabia więcej niż Hiszpan
DR przypomniał, że w ubiegłym roku Polskę odwiedziło 20 mln zagranicznych turystów, a w tym roku spodziewanych jest 23 mln.
To wciąż daleko od klasycznych turystycznych krajów, takich jak Hiszpania, Francja i Włochy, ale Polska wyróżnia się tempem rozwoju turystki
— zaznaczyła reporterka.
W odpowiedzi na pytanie, co stoi za tym sukcesem, duńska telewizja powołała się na Polski Instytut Ekonomiczny, który obliczył, że polska gospodarka wzrosła o ponad 40 proc. dzięki członkostwu w UE - w porównaniu ze scenariuszem, gdyby pozostawała poza Wspólnotą.
Jedna czwarta polskich firm deklaruje, że zatrudni w tym roku więcej pracowników, a raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazuje, że przeciętny Polak zarabia więcej niż Hiszpan
— dowiadują się z reportażu Duńczycy. W artykule wspomniano również o tym, że nasz kraj jest bliski wejścia do grupy G20, skupiającej największe gospodarki świata.
Duńczycy dowiedzieli się o polskiej pomocy dla Ukrainy
Cytowany politolog Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight, powiedział duńskim mediom o ciężkiej pracy i zaangażowaniu kilku pokoleń Polaków, Polsce, która wypełniła miejsce Wielkiej Brytanii w UE po brexicie, a także roli Polski w pomocy Ukrainie, toczącej wojnę z Rosją, oraz zaangażowaniu Warszawy w bezpieczeństwo Europy.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/763702-polska-supermocarstwem-w-europie-niemcy-sie-denerwuja
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