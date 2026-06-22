Nie potrzebujemy więcej farm słonecznych i wiatraków. Już mamy za dużo OZE, które wysadza nam cały system energetyczny

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Polski system energetyczny nie wytrzymuje nadmiaru energii solarnej – w efekcie trzeba wyłączać kolejne instalacje, by zachować bezpieczeństwo dostaw. „Nie potrzebujemy już więcej farm słonecznych i wiatraków na lądzie” – ocenia Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, była minister klimatu i środowiska.

Rząd chce, by w Polsce powstawały kolejne farmy słoneczne i wiatrowe, a tymczasem w tak słoneczne dni jak ostatnio system energetyczny dosłownie dusi się od nadmiaru mocy z fotowoltaiki. W ostatnią, bardzo słoneczną i upalną sobotę krajowy operator systemu – spółka PSE musiała podjąć radykalną decyzję i nakazała odłączenie części farm solarnych o znaczącej mocy.

14 proc. polskiej fotowoltaiki trzeba było wyłączyć

O ile nie jest to zjawisko nadzwyczajne latem w słoneczne dni, o tyle skala już…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych