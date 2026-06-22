Polski system energetyczny nie wytrzymuje nadmiaru energii solarnej – w efekcie trzeba wyłączać kolejne instalacje, by zachować bezpieczeństwo dostaw. „Nie potrzebujemy już więcej farm słonecznych i wiatraków na lądzie” – ocenia Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, była minister klimatu i środowiska.
Rząd chce, by w Polsce powstawały kolejne farmy słoneczne i wiatrowe, a tymczasem w tak słoneczne dni jak ostatnio system energetyczny dosłownie dusi się od nadmiaru mocy z fotowoltaiki. W ostatnią, bardzo słoneczną i upalną sobotę krajowy operator systemu – spółka PSE musiała podjąć radykalną decyzję i nakazała odłączenie części farm solarnych o znaczącej mocy.
14 proc. polskiej fotowoltaiki trzeba było wyłączyć
O ile nie jest to zjawisko nadzwyczajne latem w słoneczne dni, o tyle skala już…
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