Trzej głowni odbiorcy rosyjskiego LNG w Europie mają zaledwie pół roku na znalezienie sposobu, by pozbyć się długoterminowych kontraktów na zakup surowca z Rosji. W grę wchodzą dziesiątki miliardów euro - tyle mogą stracić firmy z Niemiec, Hiszpanii i Francji, które pomimo trwającej wojny na Ukrainie nadal korzystają z taniego gazu.
O zerwaniu Europy z rosyjskim gazem słyszymy od czterech lat, ale teraz wielkimi krokami zbliża się ostateczny termin – tylko do końca tego roku firmy unijne mogą jeszcze kupować LNG. Od stycznia obowiązywać będzie zakaz i choć wszyscy się na to przygotowywali, to jednak najnowsze wytyczne z Brukseli najpewniej przyprawiły o ból głowy szefów niemieckiej firmy SEFE, francuskiego giganta TotalEnergies i hiszpańskiej Naturgy.
Te firmy mają kontrakty długoterminowe…
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