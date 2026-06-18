Albo zmiany w podatku węglowym ETS, albo upadek wielu firm w Europie i zagrożenie dla setek tysięcy miejsc pracy. Czy Komisja Europejska zrozumie skalę i wagę problemu w europejskiej gospodarce?
Gdy to tylko pojedyncze firmy osobno krytykowały władze unijne za skutki zaprojektowanej i wdrożonej przez Brukselę polityki klimatycznej, ich głos można było pominąć jako politycznie bez znaczenia. Teraz jednak Komisja Europejska musi zmierzyć się prawdziwą falą krytyki biznesu europejskiego w sprawie system handlu emisjami – EU ETS, który jest operacyjnym filarem Zielonego Ładu. KE musi odpowiedzieć takimi zmianami w konstrukcji podatku od emisji, by faktycznie firmy mogły ponosić niższe koszty i mieć tańszą energię.
Biznes wzywa do wstrzymania rosnących kosztów ETS
Komisja Europejska znalazła…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/762958-europejski-przemysl-mowi-dosc-zielonemu-ladowi
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.