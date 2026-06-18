Europejski przemysł mówi „dość” Zielonemu Ładowi. Czy Komisja Europejska jest gotowa na ustępstwa?

Fabryka we Włoszech i widoczny znak SOS - zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Fabryka we Włoszech i widoczny znak SOS - zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Albo zmiany w podatku węglowym ETS, albo upadek wielu firm w Europie i zagrożenie dla setek tysięcy miejsc pracy. Czy Komisja Europejska zrozumie skalę i wagę problemu w europejskiej gospodarce?

Gdy to tylko pojedyncze firmy osobno krytykowały władze unijne za skutki zaprojektowanej i wdrożonej przez Brukselę polityki klimatycznej, ich głos można było pominąć jako politycznie bez znaczenia. Teraz jednak Komisja Europejska musi zmierzyć się prawdziwą falą krytyki biznesu europejskiego w sprawie system handlu emisjami – EU ETS, który jest operacyjnym filarem Zielonego Ładu. KE musi odpowiedzieć takimi zmianami w konstrukcji podatku od emisji, by faktycznie firmy mogły ponosić niższe koszty i mieć tańszą energię.

Biznes wzywa do wstrzymania rosnących kosztów ETS

Komisja Europejska znalazła…

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