Czy koniec wojny na Bliskim Wschodzie to też koniec naftowych ekstra-zysków Moskwy? Wszystko na to wskazuje, bo prezydent USA Donald Trump zapowiedział przywrócenie sankcji na sektor paliwowy Rosji.
Rosja należała do wąskiego grona państw, które zdecydowanie zyskały na tym, że Izrael i USA zaatakowały pod koniec lutego Iran, w następstwie czego eksport ropy i gazu z krajów arabskich został drastycznie ograniczony.
Po 19 mld dolarów w kwietniu i maju do kasy Kremla
Ceny ropy poszły ostro w górę i pojawiły się obawy, że może jej zabraknąć na światowych rynkach paliw. Wtedy to Biały Dom zdecydował zawiesić tymczasowo sankcje antyrosyjskie, by na rynek trafiło więcej surowca i tym samym złagodzić szok cenowy, grożący globalnej koniunkturze. W kolejnych miesiącach Rosja znów mogła wiec…
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