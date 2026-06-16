Chińska dominacja na rynku surowców strategicznych budzi niepokój. Czy Zachód wystąpi jednym frontem przeciw Pekinowi?

autor: Fratria
autor: Fratria

Czy Europa, Japonia i USA zjednoczą siły, by ograniczyć chińską dominację zakresie metali i pierwiastków ziem rzadkich? Dziś to jeden z głównych tematów spotkania przywódców najbardziej uprzemysłowionych państw świata – G7.

Amerykanie mają własny pomysł na przynajmniej częściowe rozwiązanie problemu, jakim jest zależność od chińskich dostaw kluczowych minerałów, wykorzystywanych nie tylko w produkcji czystych technologii, czy w informatyce, ale także w sektorze obronnym. Wiceprezydent USA JD Vance lansuje od kilku miesięcy plan utworzenia tzw. zachodniego bloku handlowego, którego zadaniem byłoby wsparcie finansowe wydobycia i przetwórstwa wybranych minerałów i pierwiastków w różnych krajach oraz gwarantowane zakupy i ustalenie cen na poziomie, który zapewniłby rozwój ich produkcji. A do tego zaproponował formułę cenową opracowaną przez Pentagon. Cały plan opiera się na dwustronnych umowach, jakie proponują władze USA. …

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