Centralizacja, zwijanie inwestycji i marginalizowanie Polski Wschodniej – taki obraz wyłania się z zaprezentowanego przez Ministerstwo Infrastruktury projektu Zintegrowanej Sieci Kolejowej. Z rządowych planów zniknęła Wschodnia Magistrala Kolejowa, jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych dla Lubelszczyzny i Podlasia. Opozycja mówi wprost o powrocie do polityki, przed którą od lat ostrzegał senator Grzegorz Bierecki.
Polska Wschodnia znów na bocznym torze
Konferencja ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka przyniosła odpowiedź na pytanie, które od miesięcy zadawali politycy i samorządowcy ze wschodniej części kraju. W przedstawionym przez resort docelowym układzie sieci kolejowej zabrakło miejsca dla Wschodniej Magistrali Kolejowej – połączenia mającego połączyć Lublin, Białą Podlaską i Białystok.
Zdaniem krytyków rządu jest to kolejny dowód na powrót do polityki polaryzacyjno-dyfuzyjnej, która zakłada koncentrowanie inwestycji w największych metropoliach przy jednoczesnym ograniczaniu ambicji rozwojowych mniejszych ośrodków.
To właśnie przed takim scenariuszem od początku istnienia koalicji Donalda Tuska ostrzegali politycy związani z prawicą. Według nich nowa strategia oznacza rezygnację z idei równomiernego rozwoju kraju i ponowne spychane Polski Wschodniej na margines inwestycyjnych priorytetów państwa.
Hetman obiecywał, Klimczak skreślił
Cała sytuacja jest szczególnie niewygodna dla Krzysztofa Hetmana. Jeszcze kilka tygodni temu europoseł i wiceprezes PSL publicznie mówił o Wschodniej Magistrali Kolejowej jako o projekcie, który będzie realizowany. Dziś okazuje się, że inwestycja nie znalazła się nawet w strategicznych planach resortu kierowanego przez jego partyjnego kolegę.
Wśród komentatorów nie brakuje opinii, że jest to spektakularna porażka polityczna jednego z najbardziej rozpoznawalnych polityków PSL na Lubelszczyźnie.
Sprawę ostro skomentował poseł PiS Michał Moskal.
Europoseł Krzysztof Hetman okazał się „za krótki”, by załatwić Wschodnią Magistralę Kolejową w resorcie kierowanym przez nowe PSL. (…) Niemniej zabawne jest to, że wiceprezes PSL Dariusz Klimczak olał drugiego wiceprezesa PSL czyli Krzysztofa Hetmana. Dziś już wiemy, że jej nie będzie, a sprawczość Hetmana w oczach mieszkańców gwałtownie spadła. Wschodniej Magistrali Kolejowej nie będzie według planów obecnego rządu
— napisał na X Michał Moskal
Bierecki ostrzegał od lat
Dla wielu środowisk prawicowych decyzja Ministerstwa Infrastruktury nie jest żadnym zaskoczeniem. Traktują ją raczej jako potwierdzenie diagnozy, którą od lat przedstawiał senator Grzegorz Bierecki.
Parlamentarzysta wielokrotnie wskazywał, że po ewentualnym powrocie do władzy środowiska liberalne będą ograniczać inwestycje w Polsce Wschodniej, uznając je za mniej istotne od projektów realizowanych w największych aglomeracjach.
Bierecki przypominał również doświadczenia z czasów poprzednich rządów PO-PSL, kiedy likwidowano połączenia autobusowe, zamykano urzędy pocztowe, ograniczano infrastrukturę kolejową i wycofywano część instytucji publicznych z terenów położonych na wschód od Wisły.
Zdaniem polityków opozycji wykreślenie Wschodniej Magistrali Kolejowej wpisuje się właśnie w ten sposób myślenia – Polska Wschodnia ma być odbiorcą decyzji podejmowanych w Warszawie, a nie beneficjentem strategicznych inwestycji państwowych.
„My tę kolej wybudujemy”
Prawo i Sprawiedliwość przekonuje jednak, że decyzja obecnego rządu nie oznacza końca projektu. Politycy partii zapowiadają, że po wyborach parlamentarnych planują wrócić do pierwotnej koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego i odtworzyć usunięte inwestycje.
Nie przyzwyczajajcie się do niej za bardzo, po 2027 roku powrócimy do realizacji pierwotnego projektu CPK
— zapowiedział Michał Moskal.
Poseł zadeklarował również, że połączenie zostanie zrealizowane jako część większego projektu transportowego obejmującego Europę Środkowo-Wschodnią.
Ona powstanie jako Rail Carpatia. My ją wybudujemy, bo jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy wiarygodni w przeciwieństwie do PSL
— stwierdził.
Spór o Wschodnią Magistralę Kolejową dawno przestał dotyczyć wyłącznie jednej linii kolejowej. Dla przeciwników obecnego rządu jest symbolem szerszego procesu ograniczania ambicji rozwojowych Polski Wschodniej.
Na razie fakty są jednak takie, że projekt, który jeszcze niedawno był przedstawiany jako jedna z kluczowych inwestycji dla Lubelszczyzny i Podlasia, zniknął z rządowych planów.
Czytaj także
SC/wPolsce24.tv za podlaski.info
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/762705-rzad-tuska-wyrzucil-wschodnia-magistrale-kolejowa-do-kosza
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.