12 czerwca 2026 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację Agory S.A. w sprawie z powództwa prof. Elżbiety Chojny-Duch. Sprawa dotyczyła odpowiedzialności za nieusunięcie obraźliwych komentarzy zamieszczonych pod artykułem opublikowanym w styczniu 2021 r. na portalu wyborcza.biz.
Prof. Elżbieta Chojna-Duch jest prawnikiem, dr. hab. nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Finansowego WPiA UW, byłą wiceminister finansów oraz byłym członkiem Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2010–2016. Jest także doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Sąd Apelacyjny rozpoznawał sprawę o sygn. I ACa 4206/24. Oddalając apelację, sąd uznał zarzuty Agory za nieuzasadnione i utrzymał rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Warszawie. Tym samym prawomocnie potwierdzono obowiązek przeproszenia prof. Elżbiety Chojny-Duch oraz zapłaty zadośćuczynienia za nieusunięcie obraźliwych wpisów.
Sprawa dotyczyła komentarzy pod artykułem „Prof. Elżbieta Chojna-Duch znalazła azyl w NBP”, opublikowanym w styczniu 2021 r. na portalu wyborcza.biz. Sam pozew nie odnosił się do treści artykułu ani do publicznej roli prof. Chojny-Duch jako doradcy w Narodowym Banku Polskim. Przedmiotem postępowania były wpisy internautów zamieszczone pod publikacją.
Apelacja
W lipcu 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zobowiązał Agorę S.A. do przeproszenia prof. Elżbiety Chojny-Duch oraz zapłaty zadośćuczynienia. Sąd uznał, że spółka ponosi odpowiedzialność za nieusunięcie obraźliwych i wulgarnych komentarzy. Oddalone zostało natomiast żądanie usunięcia komentarzy, ponieważ w związku ze zmianami w grupie Agora pozwana spółka nie była już wydawcą i administratorem portalu wyborcza.biz. Wyrok dotyczył zaniechań z okresu, w którym Agora była administratorem portalu.
Agora wniosła apelację od wyroku Sądu Okręgowego. 12 czerwca 2026 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację w całości. Uznał, że zasądzone przeprosiny i zadośćuczynienie były adekwatne do krzywdy wynikającej z braku odpowiednich działań po stronie pozwanej.
Motywy rozstrzygnięcia
W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że administrator portalu nie może przerzucać na pokrzywdzonego obowiązku identyfikowania konkretnych komentarzy, autorów lub nicków, zwłaszcza gdy obraźliwe treści znajdują się bezpośrednio pod materiałem dotyczącym tej osoby. Według sądu, biorąc pod uwagę doświadczenie pozwanej spółki, Agora powinna była rozpoznać, które wpisy miały charakter wulgarny i obraźliwy.
Sąd odniósł się także do art. 14 ust. 1 i art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, regulujących odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną. W ocenie sądu przepisy te nie uzasadniały stanowiska, że na prof. Chojnie-Duch ciążyły dodatkowe obowiązki w postaci wskazywania konkretnych treści lub danych ich autorów.
Znaczenie wyroku wykracza poza indywidualny spór. Rozstrzygnięcie utrwala zasadę, że administrator portalu, który dysponuje wiedzą o obraźliwych treściach i ma możliwość ich oceny, nie może uchylać się od odpowiedzialności przez przenoszenie ciężaru działania na osobę pokrzywdzoną.
Sprawa trwała około 3,5 roku. Prof. Elżbieta Chojna-Duch po ogłoszeniu wyroku wskazała, że państwo powinno wypracować rozwiązania pozwalające na skuteczniejszą ochronę ofiar hejtu oraz szerszą odpowiedzialność osób i podmiotów rozpowszechniających krzywdzące treści.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/762588-prof-chojna-duch-przeciwko-agorze-sad-utrzymal-wyrok
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