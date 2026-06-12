Zgodnie z Rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) banki wymagają od klientów 20 proc. wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. Część instytucji jest w stanie zaakceptować 10 proc., ale oczekuje wówczas dodatkowej ochrony w formie np. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Czy bez oszczędności nie masz zatem szans na kredyt hipoteczny? Nie! W takim przypadku możesz skorzystać z finansowania zewnętrznego!
Kredyt bez wkładu własnego – czy to możliwe?
Tak, możesz zaciągnąć kredyt hipoteczny, nawet jeśli nie posiadasz wkładu własnego, ale tylko w określonych przypadkach. Wszystko dzięki rządowemu programowi Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy.
Kredytodawca może Ci przyznać finansowanie dzięki gwarancjom Banku Gospodarstwa Krajowego. To zdecydowane ułatwienie przy zakupie nieruchomości. Poniższa tabela prezentuje, ile powinien wynosić wkład własny do kredytu na mieszkanie, które kosztuje 500 tys. zł:
Odłożenie 100 tys. czy nawet 50 tys. zł to często spore wyzwanie, zwłaszcza przy wysokich kosztach utrzymania. Oszczędzenie na przyszły zakup i złożenie wniosku o kredyt wtedy, gdy będziesz mieć już cały wymagany wkład własny, to jedna z opcji. Musisz jednak wiedzieć, że przy obecnym wzroście cen, nawet w perspektywie dłuższego czasu, możesz nie posiadać wystarczającej kwoty, aby uzyskać finansowanie. Dane NBP pokazują, że od 2018 roku w wielu miastach średnie ceny za mkw. wzrosły o nawet 100 proc. Dlatego, zamiast zwlekać, warto rozważyć kredyt hipoteczny bez wkładu własnego.
Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – warunki programu
Program Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy nie jest dla każdego i dotyczy zobowiązań o określonych parametrach. Minimalny okres spłaty wynosi 15 lat i może to być wyłącznie kredyt w złotówkach. Gwarancja BGK obejmuje różnicę między Twoim wkładem własnym a kwotą obejmującą 20 proc. wartości nieruchomości, czyli tę związaną z wymaganiami banku.
Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego w 2026 roku udzielają:
-Alior Bank,
-Bank Pekao,
-PKO Bank Polski,
-Erste Bank Polska.
Korzystając z finansowania w ramach programu, możesz otrzymać kredyt na mieszkanie, którego cena za mkw. mieści się w limicie określonym na dany kwartał. Aktualnie stawki obowiązujące są ogłaszane na stronie bgk.pl. Poniższa tabela zawiera przykładowe kwoty obowiązujące w II kwartale 2026 roku:
Rodzinnym Kredytem Mieszkaniowym sfinansujesz zakup mieszkania lub domu, a także budowę, ale nie kupisz samej działki.
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Wkład własny to nie tylko gotówka na koncie – czym możesz go zastąpić?
Nie każdy zdaje sobie sprawę, że wkładem własnym nie zawsze musi być gotówka. Zawierasz umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania i przekazujesz zadatek lub zaliczkę? Bank może potraktować te środki jako wkład własny. Takie zastosowanie mogą mieć także środki zgromadzone na kontach IKE, IKZE i PPK. Czy mieszkanie może być wkładem własnym? Tak, ale nie zawsze - tylko w określonych przypadkach. To bank decyduje o akceptowanych formach wkładu własnego przy danej ofercie. Posiadanie swojego mieszkania, przykładowo, może wykluczać staranie się o Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy.
Masz indywidualne pytania o swoją sytuację finansową? Porozmawiaj z ekspertem NOTUS i dowiedz się, który kredytodawca zaakceptuje wybraną przez Ciebie formę wkładu. Nie ograniczaj się do złożenia wniosku do jednego banku – niech trafi do kilku instytucji, a Ty na podstawie uzyskanych ofert wybierzesz najlepszą.
Ekspert Finansowy NOTUS
Jestem doświadczoną ekspertką finansową w Notus Finanse S.A., specjalizującą się w kredytach hipotecznych. Moim celem jest maksymalne ułatwienie Ci uzyskania finansowania na zakup lub budowę wymarzonej nieruchomości.
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Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/762465-jak-uzyskac-kredyt-bez-wkladu-wlasnego-w-2026-roku
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