XXXIV Konferencja SKOK w Warszawie. „Wspólnie przez pokolenia”

Pod hasłem „Wspólnie przez pokolenia” ruszyła XXXIV Krajowa Konferencja SKOK, gromadząc w Warszawie przedstawicieli spółdzielczości i życia publicznego, by wspólnie akcentować znaczenie tradycji i społecznego zaangażowania.
Uroczysta Msza Święta zainagurowała wydarzenie, nawiązując do głęboko zakorzenionych w polskiej tradycji wartości, nadając duchowy fundament dalszym rozmowom o przyszłości finansów. Następnie senator PiS Grzegorz Bierecki, inicjator i wieloletni lider SKOK-ów, wygłosił głębokie i poruszające przemówienie. W rozmowie z reporterem wPolsce24 przypomniał, że ruch ten od lat zapewnia stabilność w Polsce.
Świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński powiedział, że spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, ten wielomilionowy ruch – bo przecież wiele milionów ludzi do kas należało i wciąż należy – są najpiękniejszym dzieckiem Solidarności
— wskazał senator Bierecki.
„Przedłużenie idei Solidarności”
Jak dodał, „to przecież po 1989 roku ludzie Solidarności budowali spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe”.
To było takie przedłużenie idei Solidarności w działalności gospodarczej
— podkreślił.
Hołd dla Ofiar Katastrofy Smoleńskiej
Nie zabrakło także mocnego akcentu patriotycznego, szczególnie bliskiego osobom zaangażowanym w budowę suwerennego państwa. Informację o tym przekazał w mediach społecznościowych Ryszard Czarnecki, publikując wpis na X.
Uczestnicy i goście XXXIV Konferencji Krajowej SKOK, która odbywa się w Warszawie złożyli wieniec pod pomnikiem prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego oraz wszystkich ofiar tragedii smoleńskiej w 2010 roku. A Konferencja trwa…
— przekazał były europoseł PiS.
Bogaty program i kluczowe dyskusje
● 09:15 - 10:15 – Wspólna Msza Święta inaugurująca konferencję;
● 11:00 - 12:30 – Sesja główna, podczas której poruszono kluczowe wyzwania sektora finansów społecznych;
● 13:00 - 14:30 – Power session: siła zmian – odważna rozmowa jest siłą napędową zmian, nakierowana na rozwój i innowacje w strukturach SKOK;
● 15:30 - 16:30 – Panel dyskusyjny dedykowany relacjom i budowaniu międzypokoleniowych więzi spółdzielców;
● Od 19:00 – Część oficjalna uwieńczona występem artystycznym oraz uroczystą kolacją.
