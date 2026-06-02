Zainicowany przez PiS projekt rozbudowy portu logistycznego w Małaszewiczach został zahamowany po zmianie władzy. Inwestycja, zwana też „Bramą do Europy” lub „Nową Gdynią”, jest opóźniona o ok. 2 lata. „To, co nam proponują, to zwykłe pudrowanie trupa” – powiedział anonimowo w rozmowie z portalem wPolsce24.tv jeden z wieloletnich pracowników portu.
Jak zwraca uwagę serwis, kiedy za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy planowano z Małaszewicz uczynić logistyczne serce Europy Środkowo-Wschodniej, zdolne przyjmować pociągi o długości 1050 metrów i nacisku 25 ton na oś, liberalne elity pukały się w głowę: „Po co nam tak wielki terminal w Małaszewiczach, skoro są porty w Rostoku i Hamburgu” – parafrazując klasyka.
Jednak postawiona przez senatora Grzegorza Biereckiego wizja była jasna, klarowna i przede wszystkim na wskroś realna – terminal miał na przestrzeni lat przynosić budżetowi Polski ponad 50 miliardów złotych. To potężny zastrzyk gotówki dla rozwijającego się państwa. Tylko osoby niespełna rozumu, mogły kwestionować zasadność tego rozwiązania i oficjalnie nawet obecnie rządzący tego nie robili, zapewniając o jego kontynuacji
— czytamy.
„Rząd funduje nam prowizorkę”
Liczono na kontynuację projektu, choć pojawiły się zarzuty o celowe blokowanie pierwszych środków. Po blisko trzech latach rządów koalicji 13 grudnia pesymistyczne przewidywania stały się rzeczywistością. Projekt gwarantujący gospodarcze bezpieczeństwo został zatrzymany, a z planów spółki Cargotor z 2021 roku pozostały jedynie szczątki.
Takie przyszły wytyczne z ministerstwa infrastruktury, by to uwalić. Zapowiadana gruntowna przebudowa stacji Kobylany Zachodnie oraz Terespola szerokotorowego została wyrzucona do kosza. Zamiast nowoczesnego imperium przeładunkowego, rząd funduje nam prowizorkę
— przyznał rozmówca portalu wPolsce.
Z planów z 2021 roku bardzo niewiele zostanie. Cała ta rozbudowa, która miała być, została wyrzucona do kosza (…) zostanie zaledwie wyremontowana istniejąca infrastruktura, bez modernizacji do długości 1050 metrów, to pozwoli na jakieś tam trwanie, choć i tu przy znacznym ograniczeniu roli polskiego przewoźnika PKP Cargo
— usłyszał serwis od pracowników.
Małaszewicze utkną w Martwym punkcie?
Jak ujawnili dalej zaniepokojeni pracownicy, „wrzucą urządzenia sterowania ruchem kolejowym, elektronikę, po to, żeby zwiększyć przepustowość względem tego, co jest”.
To jest po to, żeby móc udawać, że coś jest robione w temacie, a praktycznie to jest uwalenie inwestycji. To jest tylko pudrowanie trupa
— podkreślili.
Co więcej, z budżetu państwa na tę kluczową infrastrukturę szerokotorową nie idzie ani złotówka! Finansowanie z PKP PLK w wysokości 120 milionów złotych, którym tak się chwalą, dotyczy wyłącznie toru normalnego i ma służyć wyłącznie jego utrzymaniu w dotychczasowym stanie, a nie rozwojowi
— dodali.
Polityczni nominaci z KO a upadek inwestycji
Na tle upadku projektu pojawiają się zarzuty o obsadzanie stanowisk działaczami KO. Ostatnio pełnomocnikiem zarządu został Wojciech Sosnowski.
Miękko wylądował, oczywiście z pensją rzędu 12-20 tys. złotych na rękę miesięcznie, plus premie i zapewne służbowy samochód. A większość pracowników operacyjnych, w tym między innymi dyżurni ruchu, odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracują na „minimalnej krajowej”, a przecież dziesiątki osób zwolniono
— wskazał anonimowy rozmówca portalu wPolsce.
Gdzie pracownicy upatrują nadzieję?
Nadzieje skupiają się na opozycji, która – na czele z senatorem Grzegorzem Biereckim – monitoruje sytuację i domaga się działań ze strony rządzących.
Obecny rząd ma nas w nosie, ma w nosie interes Polski. Jedyna nadzieja w tym, że za 1,5 roku prawica wróci do władzy, Bierecki pozostanie senatorem i będzie o nas walczył, bo jego upór i bezkompromisowość w walce o region i przyszłość Polski to dla nas jedyna szansa
— podkreślili kolejarze.
Czytaj także
wPolsce24/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/761697-miliardowa-afera-rzadu-tuska-pudrowanie-trupa
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.