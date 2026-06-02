Grupa InPost poinformowała, że zwiększy inwestycje we Francji do 1,4 mld euro, czyli o 500 mln euro do 2030 roku. Decyzję tę ogłoszono podczas 9. edycji szczytu Choose France w Wersalu pod Paryżem - konferencji inwestorów, w której brał udział prezes Grupy InPost Rafał Brzoska. Polski biznesmen podczas wydarzenia spotkał się z prezydentem Macronem, a już po szczycie zamieścił na platformie X ciekawy wpis na temat tego, jak Francja przyciąga inwestycje.
„Powinniśmy wyznaczać zupełnie nowe szlaki”
Spółka podkreśliła w komunikacie, że jest to kolejny etap jej długoterminowego zaangażowania na rynku francuskim, w który zainwestowała dotychczas łącznie 900 mln euro. „Inwestycje obejmą rozbudowę i modernizację kluczowych obiektów logistycznych, w tym zaawansowanych sortowni w Harnes, Troyes, Brive i Le Mans” – głosi komunikat.
Planowane inwestycje skupią się na trzech filarach: automatyzacji procesów w węzłach sortowania i dystrybucji, rozbudowie sieci automatów paczkowych oraz dalszej poprawie jakości usług dla klientów i sprzedawców e-commerce
— zapowiedział InPost. Realizacja tych planów ma przełożyć się na powstanie dodatkowych co najmniej 750 nowych miejsc pracy w całej Francji.
Na pytanie PAP o zmiany na rynku dostaw pod wpływem wielkich platform chińskich i możliwą konkurencję z tej strony, szef InPostu przyznał, że konkurencja jest czymś, czego nie da się uniknąć.
Wydaje mi się, że zamiast patrzeć na konkurentów, rozglądać się na boki czy za siebie, kto nas goni, powinniśmy wyznaczać zupełnie nowe szlaki, jeśli chodzi o rozwój i dlatego robimy to w taki, a nie inny sposób, czyli chcemy być zawsze kilka kroków przed konkurencją, nieważne czy ona jest z Chin, z Niemiec czy z innego kraju
— powiedział Brzoska.
Francja przyciąga inwestorów
Brzoska na platformie X podzielił się swoimi przemyśleniami nt. tego, co sprawa, że Francja została 6. rok z rzędu europejskim krajem przyciągającym najwięcej inwestycji.
To był wyjątkowy dzień. Nie z powodu lokalizacji. Z powodu tego, jak działa rząd, który chce przyciągać inwestycje. Skala? 93 miliardy euro nowych inwestycji zagranicznych- w jeden dzień. 71 projektów. Ponad 15 600 nowych miejsc pracy.
Na Summicie spotkało się ponad 290 CEO. Masayoshi Son z SoftBanku, Jamie Dimon z JPMorgan, Lakshmi Mittal z ArcelorMittal, Tobias Meyer z DHL, szefowie TotalEnergies, BNP Paribas, Société Générale, Orange, CMA CGM. Cały świat w jednym miejscu. Francja od lat konsekwentnie buduje coś, co trudno skopiować: zaufanie inwestorów
— zaznaczył Brzoska.
Przez cały dzień ministrowie osobiście prowadzili spotkania. Nie urzędnicy średniego szczebla, ale ministrowie. Podawali swoje numery telefonów. Pytali: „Jak możemy pomóc?”. Wyznaczali PM-ów do konkretnych inwestycji. Nie spotkałem się z czymś takim nigdy wcześniej. Ja sam miałem szansę porozmawiać z połową francuskiego rządu! w jeden dzień!
— czytamy.
Prezydent Macron mówił o tym, co stoi za tą transformacją i że budują ją konsekwentnie od lat. Francja szósty rok z rzędu jest uznawana za najbardziej atrakcyjny kraj dla inwestorów w Europie.
Upraszczaj prawo zamiast je mnożyć
Usuwaj bariery proceduralne zamiast dotować
Traktuj inwestora jak partnera, nie jak podejrzanego
Buduj zaufanie latami, przez otwartość, nie podejrzliwość
— wylicza Brzoska.
Każdy kraj, który poważnie myśli o przyciąganiu kapitału i tworzeniu miejsc pracy, powinien się zastanowić: czy inwestor (i krajowy i zagraniczny), który chce działać u nas, spotka się z otwartością, czy z podejrzliwością i ściganiem? Odpowiedź na to pytanie decyduje o wszystkim. Robimy to, bo Francja daje nam powód, żeby to robić
— zakończył.
kk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/761682-miliardy-plyna-do-francji-dlaczego-ciekawa-refleksja-brzoski
