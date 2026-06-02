Grupa InPost poinformowała, że zwiększy inwestycje we Francji do 1,4 mld euro, czyli o 500 mln euro do 2030 roku. Decyzję tę ogłoszono podczas 9. edycji szczytu Choose France w Wersalu pod Paryżem - konferencji inwestorów, w której brał udział prezes Grupy InPost Rafał Brzoska. Napisał o tym również prezydent Francji Emmanuel Macron.
InPost największym polskim inwestorem we Francji
Spółka podkreśliła w komunikacie, że jest to kolejny etap jej długoterminowego zaangażowania na rynku francuskim, w który zainwestowała dotychczas łącznie 900 mln euro.
Inwestycje obejmą rozbudowę i modernizację kluczowych obiektów logistycznych, w tym zaawansowanych sortowni w Harnes, Troyes, Brive i Le Mans
— głosi komunikat.
Planowane inwestycje skupią się na trzech filarach: automatyzacji procesów w węzłach sortowania i dystrybucji, rozbudowie sieci automatów paczkowych oraz dalszej poprawie jakości usług dla klientów i sprzedawców e-commerce
— zapowiedział InPost. Realizacja tych planów ma przełożyć się na powstanie dodatkowych co najmniej 750 nowych miejsc pracy w całej Francji.
Na pytanie PAP o zmiany na rynku dostaw pod wpływem wielkich platform chińskich i możliwą konkurencję z tej strony, szef InPostu przyznał, że konkurencja jest czymś, czego nie da się uniknąć.
Wydaje mi się, że zamiast patrzeć na konkurentów, rozglądać się na boki czy za siebie, kto nas goni, powinniśmy wyznaczać zupełnie nowe szlaki, jeśli chodzi o rozwój i dlatego robimy to w taki, a nie inny sposób, czyli chcemy być zawsze kilka kroków przed konkurencją, nieważne czy ona jest z Chin, z Niemiec czy z innego kraju
— powiedział Brzoska.
Nie mamy na to wpływu, jak Unia Europejska, na przykład, będzie regulować ten rynek. Możemy dzielić się wyłącznie swoimi przemyśleniami, czy też pokazywać dobre przykłady, jak wygląda to za granicą. Wydaje mi się, że dzisiaj większość platform z Chin zaczyna dostrzegać wymogi, które narzuca Unia Europejska na funkcjonowanie na rynku. (…) Więc, dostosowanie się do reguł panujących w Europie jest niezwykle ważne i powinniśmy w tej materii (…) mówić jednym głosem
— dodał.
Relacjonował, że podczas szczytu Choose France rozmawiał z pięcioma ministrami rządu Francji i będzie rozmawiał jeszcze z dwoma. Podkreślił, że jest jedynym polskim przedsiębiorcą, który został zaproszony na kolację z prezydentem Emmanuelem Macronem.
Jest to trochę też pokłosie naszej świetnej rozmowy, którą mieliśmy miesiąc temu w Gdańsku
— ocenił. Dodał następnie:
Wydaje mi się, że budujemy bardzo dobrze wizerunek Polski tutaj w Paryżu, a do tego ogłosiliśmy wzrost naszych inwestycji we Francji o kolejne 500 mln euro. To spowoduje, że nasza inwestycja we Francji to już będzie 1,4 mld euro, więc będziemy niekwestionowanie największym inwestorem z Polski na rynku francuskim.
Jak podał InPost, nowy plan jest kontynuacją jego strategii zwiększania obecności na rynku francuskim.
Od przejęcia w lipcu 2021 roku marki Mondial Relay, pod którą grupa prowadzi operacje we Francji, InPost zainwestował tam już 900 mln euro, uruchamiając 20 nowych obiektów logistycznych oraz tworząc 600 nowych miejsc pracy
— podano w komunikacie. Według danych InPostu firma ta obsługuje około 60 tys. sprzedawców internetowych we Francji.
„Inpost wybiera Francję”
Wieczorem na platformie X francuski prezydent wymieniał w komentarzach poszczególnych inwestorów, zaznaczając, że firmy te „wybierają Francję”. Wymienił również inwestycję Grupy Inpost.
Inpost wybiera Francję
— napisał, podkreślając, że „pierwsza europejska platforma dostaw samoobsługowych” zamierza zainwestować we Francji dodatkowe 500 mln euro do 2030 roku, tworząc 750 miejsc pracy. Macron zakończył ten komentarz zwrotem po polsku - „Dziękuję!”.
Do wpisu prezydenta Francji odniósł się sam Brzoska.
Dziś ogłosiliśmy że nasza inwestycja we Francji wzrośnie w najbliższym czasie z 900 M EUR do 1,4 miliarda EUR. Wzmocni to pozycję InPostu jako największego polskiego inwestora w tym kraju. Reakcja Prezydenta 7 gospodarki Świata? Komentarz zbędny…
— napisał Brzoska.
W maju br. Advent, FedEx, A&R, PPF ogłosiły ofertę przejęcia wszystkich akcji InPostu po cenie 15,60 euro za sztukę. Finalizacja transakcji spodziewana jest w drugim półroczu 2026 roku. Konsorcjum zobowiązuje się wspierać strategię InPost, w tym dalszą ekspansję we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Beneluksie i Wielkiej Brytanii. Zamiarem jest, aby InPost nadal działał pod marką InPost, a centrum działalności grupy pozostało w Polsce.
kk/PAP
