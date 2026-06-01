Majdan inwestuje w rozwój... dronów

Były piłkarz Radosław Majdan postanowił wejść kapitałowo w projekt związany z nowoczesnymi technologiami, dronami oraz rozwojem polskiej spółki giełdowej MBF Group S.A.
Radosław Majdan od lat prężnie działa w biznesie. Teraz okazuje się, że ma zamiar on poważnie zająć się nowoczesnymi technologami.
Sama współpraca ma jednak znacznie szerszy charakter niż tylko zakup akcji. MBF Group rozwija obecnie projekt IRYDA+ X1 związany z technologiami UAV/C-UAS oraz działalność handlową prowadzoną na rynkach międzynarodowych. W ramach podpisanej Umowy Radosław Majdan ma wspierać Spółkę również w działaniach networkingowych, relacyjnych i biznesowych. W praktyce oznacza to aktywne zaangażowanie w rozwój projektu oraz budowanie wokół niego odpowiedniego środowiska biznesowego
— przekazało MBF Group w komunikacie prasowym.
MBF Group zwróciło uwagę, że „nie jest to pierwsza wspólna historia biznesowa osób związanych z MBF Group i Radosława Majdana”, ponieważ w przeszłości współpracować już przy projektach zakończonych sukcesem giełdowym.
Znam osoby związane z MBF Group od wielu lat i wcześniej wspólnie realizowaliśmy już projekty biznesowe. Dziś widzę, że Spółka jest w zupełnie innym miejscu niż kilka lat temu, a projekt IRYDA+ X1 ma potencjał, który może bardzo pozytywnie zaskoczyć rynek. Właśnie dlatego zdecydowałem się wejść w ten projekt również własnymi pieniędzmi i długoterminowo wspierać jego rozwój
— skomentował Radosław Majdan.
Adrian Siwek/MBG Group
