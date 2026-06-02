Niemcy nie doceniają Polski? Ekonomista w "FAZ": "Jeszcze nie zrozumiały..."

"Niemcy jeszcze nie zrozumiały, że ich wschodnim sąsiadem jest kraj o dynamice gospodarczej Korei Południowe" - powiedział prof. Marcin Piątkowski w rozmowie z "FAZ".
Niemcy jeszcze nie zrozumiały, że ich wschodnim sąsiadem jest kraj o dynamice gospodarczej Korei Południowe” - powiedział prof. Marcin Piątkowski w rozmowie z „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Ekonomista w rozmowie z „FAZ” przekonywał, że Niemcy mogliby rozwiązać wiele ze swoich strukturalnych problemów poprzez ściślejszą współpracę z Polską. Dodał, że w Polsce jest duże zainteresowanie budową kolejnych połączeń transportowych z Niemcami, ale problem leży po drugiej stronie, gdzie prace przeciągają się.

Być może wynika to częściowo z faktu, że niemiecka strona nie dostrzega w pełni dynamiki gospodarczej Polski

— analizował Piątkowski.

Rozmówca „FAZ” podkreślił, że rozwój Polski można porównywać z rozwojem Korei Południowej i gospodarkami tzw. tygrysów wschodnioazjatyckich. Ekonomista przypomniał, że Polska w tym roku prześcignie Hiszpanię, co jednak nie przekłada się na większą współpracę polsko-niemiecką.

Z ekonomicznego punktu widzenia trudno to wytłumaczyć. Ale nie tylko niemieckie firmy mają trudności z patrzeniem przez granicę na swojego wschodniego sąsiada. Mam wielu przyjaciół w Berlinie, którzy nigdy nie byli w Polsce

— stwierdza rozmówca „FAZ”.

W rozmowie pojawił się również ciekawy wątek dotyczący wykształcenia młodych Polaków. Profesor zwrócił uwagę na to, że są oni lepiej wykształceni niż ich rówieśnicy z Niemiec. Co więcej, młodzi Polacy bardziej wierzą w swoją sprawczość i możliwość zostania przedsiębiorcami.

kk/dw.com

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

