„Niemcy jeszcze nie zrozumiały, że ich wschodnim sąsiadem jest kraj o dynamice gospodarczej Korei Południowe” - powiedział prof. Marcin Piątkowski w rozmowie z „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.
Ekonomista w rozmowie z „FAZ” przekonywał, że Niemcy mogliby rozwiązać wiele ze swoich strukturalnych problemów poprzez ściślejszą współpracę z Polską. Dodał, że w Polsce jest duże zainteresowanie budową kolejnych połączeń transportowych z Niemcami, ale problem leży po drugiej stronie, gdzie prace przeciągają się.
Być może wynika to częściowo z faktu, że niemiecka strona nie dostrzega w pełni dynamiki gospodarczej Polski
— analizował Piątkowski.
Rozmówca „FAZ” podkreślił, że rozwój Polski można porównywać z rozwojem Korei Południowej i gospodarkami tzw. tygrysów wschodnioazjatyckich. Ekonomista przypomniał, że Polska w tym roku prześcignie Hiszpanię, co jednak nie przekłada się na większą współpracę polsko-niemiecką.
Z ekonomicznego punktu widzenia trudno to wytłumaczyć. Ale nie tylko niemieckie firmy mają trudności z patrzeniem przez granicę na swojego wschodniego sąsiada. Mam wielu przyjaciół w Berlinie, którzy nigdy nie byli w Polsce
— stwierdza rozmówca „FAZ”.
W rozmowie pojawił się również ciekawy wątek dotyczący wykształcenia młodych Polaków. Profesor zwrócił uwagę na to, że są oni lepiej wykształceni niż ich rówieśnicy z Niemiec. Co więcej, młodzi Polacy bardziej wierzą w swoją sprawczość i możliwość zostania przedsiębiorcami.
kk/dw.com
