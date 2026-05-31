Rekrutacja pracowników. Ponad połowa firm ma poważny problem

Tir na autostradzie / autor: Fratria
Tir na autostradzie / autor: Fratria

Jak wynika z badania ManpowerGroup, Blisko 7 na 10 firm z sektora logistyki ma trudności ze zrekrutowaniem nowych pracowników. Aby pozyskać potrzebne kompetencje, firmy najczęściej inwestują w rozwój obecnych pracowników.

Zgodnie z wynikami badania, 68 proc. organizacji w ciągu ostatnich 6 miesięcy miało wyzwania ze znalezieniem nowych pracowników. Największe trudności dotyczyły zrekrutowania operatorów wózków lub maszyn (88 proc. wskazań firm), a także kierowców (72 proc.) i spedytorów (51 proc.).

Czytaj także

Ankietowani pytani o bariery w rekrutacji wskazywali najczęściej na rosnące koszty zatrudnienia (60 proc.), zbyt wysokie oczekiwania finansowe kandydatów (53 proc.) oraz niedobór wymaganych kompetencji (44 proc.). Firmy zwracały też uwagę na dużą konkurencję o pracownika (43 proc.) oraz trudności w pozyskiwaniu osób gotowych do pracy zmianowej (43 proc.).

Aby pozyskać potrzebne kompetencje, firmy najczęściej inwestują w rozwój obecnych pracowników - 44 proc. z nich wskazało na szkolenia. Przedsiębiorstwa automatyzują też procesy, które według badanych pozwalają ograniczyć zapotrzebowanie na pracowników (28 proc.).

Czytaj także

Niedobór umiejętności

Jednocześnie 40 proc. badanych organizacji wskazało na niedobór umiejętności analitycznych wśród swoich pracowników. Równocześnie 35 proc. firm zwróciło uwagę na niedostateczne umiejętności techniczne, a 31 proc. na cyfrowe.

Badanie zostało przeprowadzone w marcu i kwietniu 2026 roku i objęło 239 wywiadów z przedstawicielami firm realizujących funkcje logistyczne.

Czytaj także

xyz/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych