Klęska władzy w sprawie CPK. Prześwietlili harmonogram

Choć CPK, przemianowany przez rząd Tuska na Port Polska, chwalił się imponującą liczbą przetargów i miliardowymi kwotami w 2025 r., nowy rok szybko zweryfikował optymizm. Zamiast rozpędu widać wyraźne wyhamowanie inwestycji. „W pierwszym kwartale miały ruszyć m.in. kluczowe postępowania na pierwszą linię Kolei Dużych Prędkości. Większości nadal nie ma” - zauważył portal money.pl.
27 maja władze spółki Centralny Port Komunikacyjny zaprezentowały na sejmowej komisji infrastruktury aktualny stan realizacji inwestycji.
W najbliższych tygodniach spodziewamy się pozwolenia na budowę lotniska Port Polska. Pozwolenia na prace przygotowawcze już mamy, a zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć inwestycję. (…) Pierwszy etap inwestycji za chwilę się rozpocznie
— zapewnił prezes zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny dr Filip Czernicki podczas posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury.
Prezes CPK podtrzymał jednocześnie, że planowana data otwarcia nowego portu - czyli 2032 rok - jest „podtrzymana”.
Miliardowe przetragi w 2025 r.
Spółka Centralny Port Komunikacyjny wniosek o pozwolenie na budowę lotniska złożyła w grudniu ub.r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Jednocześnie spółka zawnioskowała też o zgodę na budowę m.in. dworca kolejowego i autobusowego wraz z fundamentami.
Władze spółki poinformowały ponadto o ogłaszanych przetargach. Przypomniano, że w 2025 r. ogłoszono postępowania na łączną wartość ok. 40 mld zł. Rzecz jednak w tym, iż w tym roku „przyspieszenia”, o którym w lutym tego roku mówił Czernicki, można nie dostrzec
— wskazał portal money.pl.
Skandaliczne wyhamowanie CPK w 2026 r.
Serwis prześwietlił plan przetargów na lata 2026-2028 i skonfrontował go z rzeczywistością. Widać w nim wyraźne opóźnienia w przetargach, co można odebrać jako jeden z kluczowych powodów spowolnienia inwestycji. Czy również w 2032 r. pierwsi podróżni skorzystają z szybkiej kolei między Łodzią a Warszawą?
Z planu wynika, że w pierwszym kwartale 2026 r. spółka zamierzała ogłosić 14 postępowań, a ogłosiła pięć. W okresie kwiecień-czerwiec ruszyć miało 16 przetargów, a na razie ruszyło sześć - choć podkreślmy, że spółka ma jeszcze końcówkę maja i cały czerwiec, żeby ten wynik poprawić
— napisano i dodano, że brakuje realizacji ponad połowy z planowanych 30 zamówień.
Realizowany przez spółkę CPK program inwestycyjny Port Polska zakłada powstanie centralnego lotniska zlokalizowanego pomiędzy Warszawą i Łodzią. Według przyjętego harmonogramu budowa Lotniska CPK na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku.
Władze spółki wciąż podkreślają, że projekt jest realizowany zgodnie z planem i że wkrótce ruszą prace budowlane Portu Polska. Jednak zestawienie planów z realnymi przetargami pokazuje, że tempo prac jest zdecyowanie niższe, niż zapowiadano.
PAP/Money/tt
