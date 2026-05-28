Alarmujące dane! Spada liczba pracujących w gospodarce narodowej

Główny Urząd Statystyczny podał, że liczba pracujących w gospodarce narodowej w końcu grudnia 2025 roku spadła o 0,3 proc. i wyniosła 15.125,0 tys. osób.
W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba wzrosła o 0,2 proc.
W końcu grudnia 2025 r. średnia wieku pracujących (liczona w latach) wyniosła 43,1 (w końcu grudnia 2024 r. – 42,8, w końcu listopada 2025 r. – 43,1). W ciągu roku wzrosła także mediana wieku pracujących. Wyniosła ona 43,0 lata i była o rok wyższa niż na koniec grudnia 2024 r.
Najwięcej osób pracowało w sekcji Przetwórstwo przemysłowe – 2.726,8 tys., co stanowiło 18,0 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej. Udział ten był o 0,3 pkt. proc. mniejszy niż w końcu grudnia 2024 r.
Dominują pracownicy najemni
Dominującą grupą pracujących byli pracownicy najemni – było ich 11.919,3 tys. Na koniec grudnia 2025 r. stanowili oni 78,8 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej. Było to tyle samo co w grudniu 2024 r.
Kolejnym pod względem liczebności podzbiorem pracujących w gospodarce narodowej są pracujący na własny rachunek łącznie z pomagającymi członkami rodziny. Według stanu na 31 grudnia 2025 r. stanowili oni 21,0 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej. Udział ten był taki sam jak w końcu grudnia 2024 r.
xyz/PAP
