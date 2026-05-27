Na przestrzeni ostatnich 10 lat w Polsce doszło do pięciokrotnego wzrostu zakupu mieszkań przez cudzoziemców Dominują nabywcy zza wschodniej granicy, przybywa też kupujących z Indii, Turcji i Czech - pisze w środę „Pulsu Biznesu” („PB”). Z kolei popyt wśród obywateli państw zachodnich systematycznie maleje.
W 2025 r. cudzoziemcy kupili w Polsce ponad 17,7 tys. mieszkań, czyli o 2 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z danych MSWiA. W 2015 r. było to zaledwie 3,8 tys.
Jeszcze kilkanaście lat temu polski rynek mieszkaniowy przyciągał przede wszystkim kapitał, często anonimowy, nastawiony na szybki zysk i równie szybkie wyjście z inwestycji. Dziś Polska przyciąga głównie ludzi, którzy przyjeżdżają tu pracować, studiować, zakładać firmy i z czasem zapuszczać korzenie
— powiedział „PB” Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.
Wśród cudzoziemców najwięcej mieszkań w Polsce kupują obywatele Ukrainy – w 2025 r. było to prawie 9,3 tys. mieszkań o łącznej powierzchni ponad 548 tys. m kw. – to więcej niż zakupy obywateli wszystkich pozostałych 115 krajów ujętych w zestawieniu MSWiA. Drugie miejsce zajmują Białorusini; obywatele tego kraju kupili w 2025 r. ponad 2,7 tys. mieszkań o powierzchni niemal 192 tys. m kw., co oznacza ponad siedmiokrotny wzrost w porównaniu z 2019 r.
Silne wzrosty zakupów przez obywateli Ukrainy widać od ataku Rosji na ten kraj w 2022 r., natomiast migracja Białorusinów w dużej mierze wymuszona jest sytuacją polityczną w ich kraju - pisze „PB”.
Popyt systematycznie maleje
Choć Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy czy Włosi wciąż są w czołówce kupujących, popyt ze strony obywateli krajów Europy Zachodniej systematycznie maleje. W przypadku Niemiec spadek jest szczególnie widoczny – z 59,4 tys. m kw. w 2021 r. i ponad 75 tys. m kw. w 2022 do niespełna 44 tys. m kw. w 2025 - informuje „Puls Biznesu”.
W ocenie ekspertów, powodów tego stanu rzeczy może być kilka. Polska przestała przyciągać zachodnich inwestorów spekulacyjnych. Ceny mieszkań mocno wzrosły, stopy zwrotu z najmu spadły, a dostępność kredytów się pogorszyła.
W statystykach MSWiA za część zakupów przypisywanych obywatelom Niemiec czy Wielkiej Brytanii mogli odpowiadać Polacy, którzy przyjęli tamtejsze obywatelstwo. Tacy nabywcy kupowali mieszkania dla rodzin lub dla siebie z myślą o powrocie. To źródło popytu z czasem naturalnie się wyczerpuje
— wskazano w raporcie.
Wzrost aktywności wśród innych nacji
Widać też wzrost aktywności na rynku mieszkaniowym również wśród obywateli innych nacji - szczególnie widać to w przypadku Hindusów, którzy w 2019 r. kupili mieszkania o łącznej powierzchni 4 tys. mkw., a w ubiegłym roku - 16 tys. mkw. Nabywcami są głównie specjaliści zatrudniani w Polsce, zwłaszcza w sektorze nowych technologii i usług.
Wzrostowy trend widać również w przypadku obywateli Turcji, którzy w zeszłym roku kupili 10 tys. mkw.
W ocenie autorów raportu, najbardziej zaskakujący jest wzrost zainteresowania polskim rynkiem nieruchomości wśród Czechów, którzy kupili lokale o powierzchni sięgającej ok. 10 tys. mkw. W opinii ekspertów, w ich przypadku zwiększony popyt wynika głównie z pobudek inwestycyjnych, czemu sprzyja bliskość geograficzna. Nie można też wykluczyć motywacji „użytkowych”, np. zakupu mieszkań w miejscowościach turystycznych jako drugiego lokum na weekendy.
xyz/PAP
