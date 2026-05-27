Czy polskiej gospodarce potrzeba migrantów? Bardzo ciekawe dane! Wiemy, jaki jest ich wkład w PKB

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

W 2025 r. pracujący i mieszkający w Polsce cudzoziemcy zwiększyli nasz PKB od 200 do 416 mld zł, czyli od 5,1 proc. do 10,7 proc. - wynika z raportu „Migracja w Polsce”, którego wyniki publikuje wtorkowa „Rzeczpospolita”.

Jak powiedział „Rz” Jacek Kucharczyk, socjolog i prezes Instytutu Spraw Publicznych, raport przygotowany przez Instytut wspólnie z Deloitte oraz Ipsos pokazuje, jak ważną rolę cudzoziemcy pełnią na polskim rynku pracy i jakim są ważnym elementem rozwoju gospodarczego.

Liczba migrantów w Polsce

Raport szacuje liczbę cudzoziemców w Polsce na ok. 2-2,5 mln. Z kolei udostępnione dziennikowi dane ZUS wskazują, że odsetek cudzoziemców wśród pracujących ubezpieczonych w ZUS zwiększył się do prawie 8 proc.

W ostatnich latach migranci nie tylko wypełniają wakaty w polskich firmach, ale też wyrównują przyspieszający spadek liczby krajowych pracowników w rejestrach ZUS, będący efektem szybkiego starzenia się polskiego społeczeństwa

— wskazują cytowani przez „Rz” autorzy raportu.

Jak podaje gazeta, przeprowadzone na potrzeby raportu badanie Ipsos dowodzi, że Polacy mają coraz częściej kontakty z cudzoziemcami i na ogół dobrze je oceniają. Ponad połowa uczestników badania uważa też, że migranci wypełniają luki kadrowe i przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, a 73 proc. twierdzi, że Polska powinna być otwarta na osoby z innych krajów, które wnoszą umiejętności, pracowitość i chcą tu uczciwie żyć.

PAP/tt

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

