Bruksela planuje tzw. pakt sieciowy - centralne sterowanie sieciami energetycznymi. Dla Polski to byłaby utrata suwerenności

autor: Fratria
Komisja Europejska planuje tzw. pakt sieciowy - chciałaby przejąć kontrolę nad inwestycjami w największe i najważniejsze sieci energetyczne w Unii Europejskiej, a zwłaszcza nad budową połączeń między krajami. – Dla Polski to utrata suwerenności energetycznej – ostrzega była minister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Pomysł, by to specjalnie powołana agencja unijna projektowała budowę sieci, łączących poszczególne kraje to jeden z elementów European Grids Package, jaki w grudniu 2025 roku przedstawiła Komisja Europejska, a który jest właśnie w trakcie uzgodnień w Europarlamencie. Formalnie chodzi o przepisy ułatwiające inwestycje w elektroenergetyce i przyśpieszające wydawanie pozwoleń na budowę linii. Jednak przez propozycje oddania przez kraje członkowskie części kompetencji w kwestii inwestycji transgranicznych wywołuje potężne kontrowersje. Już pięć państw, w tym i Polska, zgłaszają zastrzeżenia. Krytycznie ocenia to także była minister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska- Trzeciakowska.

Bruksela obiecuje tańszy prąd. „Nic z tego nie będzie”!

Jeśli to Bruksela będzie całej Europie planować budowę wielkich transgranicznych linii energetycznych to nie tylko będziemy mieć problemy z bezpieczeństwem dostaw energii ale i stracimy suwerenność energetyczną” – ocenia w wywiadzie dla portalu wGospodarce.pl. Dodaje, że „skoro proces decyzyjny będzie w paneuropejskiej agencji, to realizacja inwestycji w Polsce i poszczególnych krajach będzie dużo trudniejsza”.

Bruksela argumentuje, że centralizacji inwestycji w sieci jest konieczna, a silny i połączony europejski system energetyczny to najbardziej opłacalny sposób zwiększenie udziału odnawialnych źródeł i elektryfikację Europy, co ma przełożyć się na obniżenie cen prądu na kontynencie. Była minister klimatu i środowiska uważa jednak, że tańszego prądu w Polsce nie będzie – przeciwnie, ze względu na sąsiedztwo systemu niemieckiego możemy się znaleźć w bardzo trudnej sytuacji.

Wskazała, że szefowie planowanej unijnej agencji „mogą zakwestionować sens budowy konkretnej linii energetycznej w Polsce i powiedzieć nam na przykład, że jest niepotrzebna, bo przecież Niemcy nam dostarczą swoją – teoretycznie tanią – energię z OZE”.

Oni będą szafować hasłami ekologii i czystej energii, a my będziemy mieć drogi prąd, bo zostaniemy wykorzystani przez Niemcy jako swoisty magazyn energii

— mówi ekspertka. -

To byłby kompletny dramat. Bo w praktyce polskie władze i PSE utraciłyby kontrolę nad swoimi połączeniami elektroenergetycznymi

— uważa Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Unia chce przejąć pieniądze za przesył prądu

Pakiet sieciowy, jaki proponują władze unijne, zawiera jeszcze inne niebezpieczne i niekorzystne dla krajów członkowskich rozwiązanie. Nie tylko chodzi o centralnie sterowane inwestycje, ale także o przejęcie ogromnych pieniędzy. Operatorzy systemów przesyłowych, tacy jak Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) mieliby obowiązkowo oddawać część środków pozyskanych z opłat do Brukseli, by sfinansować działanie superagencji, która będzie wydawać je na budowę wybranych linii transgranicznych. Anna Łukaszewska-Trzeciakowska uważa, że ten pomysł jest nie do przyjęcia, bo pozbawi kraje członkowskich i ich operatorów sieci kwot niezbędnych na budowę i modernizację krajowych linii elektroenergetycznych.

Bruksela dysponować będzie naszymi pieniędzmi według własnego uznania

— wyjaśniła.

