Brzoska pobije rekord? Ujawnili szczegóły oferty za InPost

Globalni gracze Advent, FedEx, A&R, PPF ogłosili ofertę przejęcia wszystkich akcji InPostu po cenie 15,60 euro za sztukę. Jak podkreśla „Rz”, to historyczna oferta. „Transakcja, która wycenia lidera rynku automatów paczkowych na 7,8 mld euro, ma dać spółce paliwo do dalszej ekspansji na Starym Kontynencie” - czytamy. Zamiarem jest, aby spółka Rafała Brzoski nadal działała pod własną marką, a centrum działalności grupy pozostało w Polsce!
Jedna z największych transakcji w historii polskiego biznesu
Oferta potrwa od 26 maja do 27 lipca 2026 r., o ile okres jej trwania nie zostanie przedłużony zgodnie z odpowiednimi postanowieniami prospektu. Łączna wycena wszystkich wyemitowanych i znajdujących się w obrocie akcji InPostu wynosi 7,8 mld euro, co oznacza premię w wysokości 53 proc. w stosunku do średniej ceny ważonej wolumenem z trzech miesięcy poprzedzających dzień 2 stycznia 2026 r.
Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy InPostu planowane jest na 29 czerwca.
Będzie to jedna z największych transakcji w historii polskiego biznesu
— odnotowuje „Rzeczpospolita”.
Jak podano, uzyskana została już część zezwoleń organów regulacyjnych, a pozostałe procedury mają zostać zakończone w drugim półroczu 2026 r., kiedy też spodziewana jest finalizacja transakcji.
Warunki oferty pozostają niezmienione w stosunku do zawartego w lutym 2026 r. porozumienia konsorcjum z udziałem funduszy zarządzanych przez Advent International, FedEx Corporation, A&R Investments i PPF Group w sprawie oferty nabycia wszystkich akcji InPostu.
Czytaj także
Ekspansja InPostu
W piątkowym komunikacie podano, że konsorcjum chce przyczynić się wykorzystania potencjału rozwojowego firmy InPost jako wiodącego europejskiego dostawcy rozwiązań dla handlu elektronicznego poprzez wspieranie jej obecnej strategii rozwoju, w tym dalszą rozbudowę sieci skrytek pocztowych oraz rozwój rozwiązań cyfrowych zorientowanych na klienta.
Konsorcjum zobowiązuje się wspierać strategię InPost, w tym dalszą ekspansję we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Beneluksie i Wielkiej Brytanii. Zamiarem jest, aby InPost nadal działał pod marką InPost, a centrum działalności grupy pozostało w Polsce.
Transakcja uzyskała poparcie akcjonariuszy reprezentujących 48 proc. akcji spółki znajdujących się w obrocie.
InPost podał, że członkowie zarządu oraz rady nadzorczej spółki jednogłośnie popierają transakcję i zalecają, aby akcjonariusze wystawili na sprzedaż swoje udziały oraz zagłosowali „za” na walnym zgromadzeniu. Hein Pretorius, Michael Rouse oraz Javier van Engelen jako członkowie zarządów nieodwołalnie zobowiązali się do zaoferowania swoich akcji
— opisuje również „Rz”.
Firma Rafała Brzoski
Firma InPost stworzyła sieć Paczkomatów - samoobsługowych punktów nadania i odbioru paczek, czynnych 24 godziny na dobę. Grupa działa w dziewięciu krajach - Wielkiej Brytanii, Francji, Polsce, we Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Luksemburgu i Holandii. InPost świadczy także usługi kurierskie.
Czytaj także
olnk/PAP/rp.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/760929-brzoska-pobije-rekord-ujawnili-szczegoly-oferty-za-inpost
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.