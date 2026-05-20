Władze unijne nie zamierzają rezygnować z wdrożenia kosztownego i kontrowersyjnego podatku węglowego na paliwo do ogrzewania i samochodów. Komisarz ds. klimatu właśnie potwierdził, że ETS2 to bardzo dobre narzędzie do ratowania klimatu.
Komisarz UE ds. klimatu Wopke Hoekstra broni podatku od emisji CO2 w oficjalnej odpowiedzi na zapytanie jednego z europosłów, o czym informuje portal EU News. Holender przekonuje, że „ETS2 przyczyni się do tego, iż Unia będzie mniej narażona na globalne wstrząsy energetyczne” i mniej podatna „na zmienność importu paliw kopalnych”.
Szeroki podatek od emisji nie będzie odroczony
Formalnie system handlu emisjami ma objąć transport, budownictwo i ciepłownictwo już w przyszłym roku, ale pod koniec zeszłego – pod wpływem presji kilku krajów z naszej części Europy, władze unijne zgodziły się na możliwość odroczenia – jednak tylko o rok. Ostateczna decyzja w tej sprawie jest uwarunkowana cenami gazu i ropy. A ponieważ w tym roku na skutek wojny na Bliskim Wschodzie i zablokowanie eksportu surowców z tego regionu notowania naftowe przekraczają 100 dolarów za baryłkę, niemal pewne jest, ze ETS2 zostanie przesunięty na 2028 rok. Stanie się tak tym bardziej, że w przyszłym roku będą wybory m.in. w Polsce i we Francji, a ponieważ w zgodnej opinii ekspertów podatek od CO2 doprowadzi do wzrostu cen energii elektrycznej i ogrzewania oraz paliwa do samochodów, na pewno wpłynęłoby to na decyzje obywateli.
Dekarbonizacja ponad wszystko
Komisarz Hoekstra przypomniał w odpowiedzi na zapytanie europosła, że władze unijne zadbały o społeczeństwo, bo w Klimatycznym Funduszu Społecznym jest pula 86,7 mld euro (na cały blok), która ma złagodzić gospodarstwom domowym skutki podwyżek. Zdaniem komisarza przyspieszenie dekarbonizacji, by zmniejszyć zależność od paliw kopalnych jest jednym z głównych celów władz w Brukseli. A „obecna niestabilność geopolityczna podkreśla wagę tego celu” .
Jak działa podatek od emisji?
Przypomnijmy, że ETS2 obejmie każdego właściciela auta spalinowego i domu lub mieszkania ogrzewanych paliwami kopalnymi (węglem, gazem lub olejem opałowym). Na początek tona emisji CO2 w ramach nowego systemu ma kosztować „tylko” 45 euro netto, zatem jeśli na przykład do ogrzewania domu ktoś zużywa 3 tony węgla rocznie, to jego koszty wzrosną o ponad 1,3 tys. zł. (Emisję z tony węgla szacuje się na ok. 2,4 t CO2.) W kolejnych latach po wejściu systemu spodziewana jest znacząca podwyżka cen emisji, o czym informują nie tylko eksperci w Polsce i na Zachodzie, ostrzegając, że wycena CO2 szybko wzrośnie - nawet do 100 euro za tonę i więcej. Mechanizmy unijne, by cenę utrzymać w ryzach przed dłuższy czas na niewiele się zdadzą.
Solidarność: ETS to przepis na masowe bankructwo Polaków
NSZZ „Solidarność”, która dziś w Warszawie zorganizowała wielki antyrządowy marsz, domaga się wycofania ETS i wsparcia prezydenckiego projektu referendum w sprawie wyjścia Polski z unijnej polityki klimatycznej. Jesienią 2025 roku związek zlecił opracowanie raportu na temat skutków wdrożenia podatku od CO2. Dokument zatytułowany „Energia. Transport. Społeczeństwo” o wpływie systemu ETS 2 na gospodarkę Polski przygotowali prof. Zbigniew Krysiak i Marek Lachowicz. Autorzy prognozują wzrost miesięcznych opłat za energię i ogrzewanie na początek o ponad 600 zł i o ponad 1300 zł od 2030 roku. Jednocześnie prof. Krysiak przekonywał w czasie prezentacji dokumentu, że jeśli nie uda się zatrzymać wdrożenia systemu i ceny paliw do ogrzewania i w transporcie radykalnie wzrosną, to oznaczać będzie „bankructwo budżetów domowych i doprowadzi wiele rodzin do ubóstwa energetycznego. Jednocześnie uderzy w małe i mikro firmy, doprowadzając je do upadłości”.
