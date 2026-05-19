Prodiż wraca do gry, a thermomiks oddycha z ulgą? Air fryer pod lupą Brukseli

  • Gospodarka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Zdjęcie ilustracyjne; Air frayer / autor: tt
Zdjęcie ilustracyjne; Air frayer / autor: tt

Po prodiżu i thermomiksie nastała era air fryera. Te popularne urządzenia zdecydowanie ułatwiają życie w kuchni. Aż trudno w to uwierzyć, ale Bruksela postanowiła wziąć air fryery pod swoją urzędniczą lupę. Wszystko przez substancje zawarte w powłokach nieprzywierających (PFAS).

Prodiż to kultowe, przenośne urządzenie kuchenne służące do pieczenia ciast, mięs i zapiekania. Mimo że kojarzy się z epoką PRL, dzięki energooszczędności i łatwości obsługi do dnia dzisiejszego ma ciszyć się ogromnym uznaniem.

Thermomiks, znany też np. jako lidlomiks, to wielofunkcyjny i inteligentny robot kuchenny, który łączy w sobie funkcje kilkudziesięciu różnych urządzeń. Zastępuje m.in. blender, mikser, wagę, garnek, patelnię, parowar i wolnowar.

To koniec air frayerów?

Jednak w centrum uwagi znajduje się dziś air fryer. To rodzaj nowoczesnego sprzętu AGD, który pozwala na przygotowanie wielu różnorodnych dań bez wykorzystywania tłuszczu. Dzięki temu potrawy są lżejsze i zdrowsze. Czy jednak na pewno?

Wątpliwości w tej sprawie ma Bruksela. Jak czytamy na łamach portalu dlahandlu.pl, Unia Europejska chce ograniczyć stosowanie PFAS (tzw. wieczne chemikalia) w produktach dla konsumentów, a pierwsze przepisy mogą zacząć obowiązywać od października 2026 roku.

Chodzi o to, że air fryery przy drobnym uszkodzeniu lub bardzo wysokich temperaturach mogą uwalniać te niepożądane substancje. Oficjalnie celem UE nie jest eliminacja urządzeń, a jedynie zmuszenie ich producentów do opracowywania alternatywnych rozwiązań, takich jak wykorzystanie powłok ceramicznych, które mają być bardziej neutralne dla zdrowia i środowiska.

dlahandlu.pl/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych