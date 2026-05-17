Masło za 99 groszy pod lupą. Społem kontra Lidl i Biedronka

KZRSS „Społem” bije na alarm ws. praktyk handlowych największych sieci. Mają one naruszać prawo konkurencji w zakresie sprzedaży masła - po ekstremalnie niskich cenach jak 99 groszy za kostkę. Związek zawiadomił już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i wskazuje, że agresywne akcje promocyjne mogą sugerować sprzedaż poniżej kosztów własnych, co potencjalnie prowadzi do zaburzenia równowagi konkurencyjnej na rynku detalicznym.
Na sprawę zwrócił uwagę portal dlahandlu.pl. 13 maja Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem” złożył oficjalne zawiadomienie do UOKiK. Chodzi o wyjątkowo ostrą walkę cenową prowadzoną przez największe sieci — przede wszystkim Biedronkę i Lidla — przy sprzedaży masła.
Z analizy przedstawionej przez KZRSS „Społem” wynika, że ceny detaliczne masła w sieciach dyskontowych wielokrotnie spadały do poziomu 0,99–1,99 zł za kostkę 200 g. Przekłada się to na cenę około 4,95–9,95 zł/kg
— napisano na łamach dlahandlu.pl.
Promocje gigantów vs. małe sklepy
Społem ostrzega, że obecne ceny masła są oderwane od realiów rynku i mogą uderzyć w cały sektor spożywczy. Związek wylicza, że uczciwa cena powinna zaczynać się od 4,90 zł. Dodaje też, że małe sklepy nie mają szans w starciu z tak drapieżną polityką cenową gigantów.
Długofalowe skutki takich działań mogą być szczególnie niekorzystne dla rynku — prowadząc do osłabienia mniejszych uczestników, ograniczenia konkurencji oraz uzależnienia konsumentów od największych sieci handlowych
— czytamy w piśmie związku skierowanym do prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego, cytowanym przez portal dlahandlu.pl.
KZRSS „Społem” domaga się od UOKiK podjęcia precyzyjnych kroków, w tym wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie polityki cenowej sieci handlowych w obszarze sprzedaży masła, zbadania zależności między cenami detalicznymi a cenami zakupu oraz ustalenia, czy działania te nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji lub naruszenia interesów konsumentów.
dlahandlu.pl/tt
