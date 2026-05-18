Pomimo, że lewicowo-liberalne elity z uporem maniaka forsują transformację energetyczną i za nic mają upadające gospodarki, w całej Europie topnieje mit „zielonej energii”. Jak wynika z najnowszego sondażu, ponad 57 proc. Polaków nie wierzy, że energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł energii przyniesie obniżenie kosztów życia.
Rząd koalicji 13 grudnia jest znany z tego, że powiela każdy unijny absurd. Takim jest również „zielona” transformacja, którą usilnie forsuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zarządzane przez Paulinę Hennig-Kloskę.
Gospodarki państw zachodnich są „orane” właśnie przez szaleństwa związane z energią odnawialną, do której trzeba w dużej mierze dopłacać. Elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne miały być w założeniu tańszym i bardziej ekologicznym odpowiednikiem tradycyjnych źródeł pozyskiwania energii. Okazało się, że jest odwrotnie.
Polacy nie wierzą w tańsze koszty życia
Jak wynika z najnowszego sondażu United Serveys by IBRiS dla „Wirtualnej Polski”, Polacy nie wierzą, że dzięki „zielonej” transformacji koszty życia w naszym kraju zmaleją (w ciągu 10-15 lat).
Aż 57,3 proc. respondentów uważa, że transformacja energetyczna forsowana przez środowiska lewicowo-liberalne nie przyczyni się tego, że w portfelach Polaków zostanie więcej pieniędzy. 26,5 proc. badanych odpowiedziało, że raczej nie. Z kolei aż 30,8 proc. dało odpowiedź „zdecydowanie nie”.
Zaledwie 34,5 proc. Polaków uważa, że „zielona” transformacja energetyczna przyniesie obniżenie kosztów życia.
8,2 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii
Opinia poszczególnych elektoratów
Jeszcze ciekawiej się robi, gdy spojrzymy na zdanie poszczególnych elektoratów. Wśród wyborców koalicji 13 grudnia aż 77 proc. uważa, że taka transformacja pozwoli obniżyć koszty życia. 21 proc. uważa, że nie z kolei 12 proc. badanych nie ma zdania w tej kwestii.
Jeżeli chodzi o wyborców opozycji, zaledwie 15 proc. uważa, że „zielona” transformacja ulży naszym portfelom. Przeważające 80 proc. Polaków z grupy opozycyjnej jest zdania, że pomysły forsowane przez lewicowo-liberalne środowiska nie przyniosą mniejszych kosztów życia w Polsce.
Wśród pozostałych wyborców pozytywnie w tej kwestii wypowiada się 25 proc. W tej grupie sceptycznie nastawionych jest aż 66 proc. badanych, 9 proc. nie ma w tej kwestii zdania.
Metodologia badania
Badania wykonano w dniach 14-16 listopada 2025 roku. Udział w sondażu wzięła reprezentatywna grupa 1000 dorosłych Polaków. Badanie przeprowadzono metodą CATI&CAWI.
