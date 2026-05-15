Polska antyrajem do robienia interesów? Szokujące wyniki raportu

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Nasz kraj zajmuje szóste miejsce w Europie i 19. na świecie wśród państw, w których najtrudniej robi się interesy - informuje „Puls Biznesu”. W najnowszej edycji globalnego raportu TMF Global Business Complexity Index 2026 pozycja Polski nieco się poprawiła, ale daleko nam do najlepszych.

TMF Group analizuje 292 wskaźniki dotyczące kluczowych aspektów prowadzenia działalności - od przepisów rachunkowo-podatkowych przez prawo pracy po zarządzanie podmiotami prawnymi. W tym specyficznym rankingu im bardziej odległe miejsce zajmuje kraj, tym lepiej - bo na szczycie listy są państwa, w których przedsiębiorcy działają w najbardziej nieprzyjaznym otoczeniu.

W tegorocznej edycji wśród krajów europejskich Polska wypadła lepiej niż Grecja, Francja, Włochy, Belgia czy Ukraina, ale zdecydowanie gorzej niż sąsiedzi - Czechy i Niemcy. W ścisłej światowej czołówce krajów najbardziej przyjaznych prowadzeniu biznesu znalazły się Malta i Dania. W pierwszej dziesiątce uplasowały się także Czechy.

W ubiegłym roku było jeszcze gorzej - Polska była 15. w ujęciu globalnym. Poprawiliśmy też nieco pozycję w Europie, przeskakując z piątej na szóstą

— pisze gazeta.

Złożone przepisy

Jak wskazuje, Polska zazwyczaj była oceniana negatywnie głównie przez złożone przepisy, rozbudowane obowiązki administracyjne, konieczność składania wielu raportów oraz powtarzania tych samych informacji w dokumentach ustawowych. Dodatkową barierą był obowiązek prowadzenia części dokumentacji w języku polskim. W tym roku na lepszą pozycję w rankingu wpłynęła cyfryzacja procesów administracyjnych oraz aktywna polityka legislacyjna rządu zmierzająca do upraszczania przepisów.

Obserwujemy realny postęp w upraszczaniu środowiska regulacyjnego w Polsce, głównie w obszarze digitalizacji. Cyfryzacja procesów staje się odczuwalną ulgą dla firm, szczególnie tych działających na wielu rynkach jednocześnie. (…)Ale musimy być szczerzy: pole do poprawy jest nadal duże

— powiedziała „PB” Joanna Romańczuk, dyrektor TMF Group na obszar Europy Północnej.

PAP/mly

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

