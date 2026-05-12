Brazylia została wykluczona z listy krajów przestrzegających unijnych norm bezpieczeństwa żywności - przekazała rzeczniczka Komisji Europejskiej Eva Hrnczirzova. Oznacza to, że od 3 września kraj ten nie będzie mógł eksportować do UE m.in. bydła, drobiu i jajek.
Decyzję podjął stały komitet działający przy KE, w skład którego wchodzą reprezentanci do spraw roślin, zwierząt, żywności i pasz.
Rozstrzygnięcie z zadowoleniem przyjął minister rolnictwa Stefan Krajewski.
Moje rozmowy i przekonywanie unijnych ministrów przynoszą kolejne efekty. Na dzisiejszym posiedzeniu SCOPAFF wszystkie państwa członkowskie jednomyślnie zdecydowały: od 3 września 2026 r. Brazylia traci prawo eksportu do UE m.in. bydła, koni, drobiu, akwakultury i miodu
— napisał na platformie X szef resortu.
Koniec z podwójnymi standardami! Od importerów bezwzględnie wymagamy tego samego, czego od polskich rolników. Chronimy nasze rolnictwo i zdrowie konsumentów
— ogłosił Krajewski.
Hrnczirzova podkreśliła, że wykluczenie Brazylii z listy oznacza, że kraj ten nie będzie mógł eksportować do UE towarów (zarówno żywych zwierząt służących do produkcji żywności, jak i produktów pochodnych), takich jak bydło, konie, drób, jaja, akwakultura, miód i jelita, ze skutkiem od 3 września br.
Jak zaznaczyła rzeczniczka, KE ściśle współpracowała z brazylijskimi władzami w tej sprawie i będzie nadal z nimi współpracować w celu zapewnienia zgodności ze standardami UE.
Po wykazaniu zgodności z unijnymi normami będzie mogła zezwolić na eksport lub go wznowić
— dodała.
By powrócić na rynek unijny, Brazylia będzie musiała wykazać, że nie stosuje antybiotyków w hodowli zwierząt w całym cyklu ich życia.
Wyśrubowane unijne normy dotyczące używania środków przeciwdrobnoustrojowych mają na celu walkę z rosnącym problemem antybiotykooporności u ludzi. Z tego powodu antybiotyki w UE nie mogą być używane do poprawy wzrostu zwierząt ani stosowane u nich profilaktycznie.
Decyzja zapadła niecałe dwa tygodnie po wejściu w życie umowy handlowej pomiędzy UE a blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur: Argentyną, Brazylią, Urugwajem i Paragwajem. Importu z tego kraju obawiają się rolnicy z Europy. Zarzucali oni m.in. to, że porozumienie z Mercosurem otwiera unijnym rynek na produkty rolno-spożywcze z krajów niestosujących takich samych jak UE standardów.
Polska skierowała w poniedziałek do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę na umowę Unii z Mercosurem, a także wniosek o wstrzymanie stosowania umowy do czasu wydania przez TSUE orzeczenia w tej sprawie.
Jako pierwsze o zakazie napisało Polskie Radio.
kk/PAP
