„W Seattle od poniedziałku do czwartku odbywają się posiedzenia sądu federalnego w sprawie PLL LOT przeciwko koncernowi lotniczemu Boeing. Sprawa dotyczy leasingu samolotów Boeing 737 Max, które uziemiono po dwóch zagranicznych katastrofach lotniczych. LOT domaga się odszkodowania” - podał Reuters.
Ta sprawa dotyczy kłamstw i oszustw Boeinga oraz druzgocących szkód finansowych, jakie spowodował
— powiedział w mowie otwierającej rozprawę prawnik PLL LOT Anthony Battista.
Boeing wprowadził PLL LOT w błąd?
Zdaniem prawników polskich linii lotniczych amerykański koncern miał wprowadzić w błąd PLL LOT co do ryzyka związanego z leasingowanymi samolotami Boeing 737 Max, w szczególności w zakresie działania systemu MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), który wpływa na kontrolę lotu.
Jak napisał Reuters, Boeing miał również wprowadzić w błąd Federalną Administrację Lotnictwa (FAA), aby uniknąć wymogu szkoleń dla pilotów starszych modeli 737. Zdaniem LOT-u był to kluczowy argument podczas negocjacji, który wpłynął na wybór MAX-ów zamiast konkurencyjnych Airbusów A320. Były dyrektor operacyjny LOT-u Maciej Wilk zeznał przed ławą przysięgłych, że przejście na samoloty Airbusa wymagałoby „rozległych i kosztownych” szkoleń pilotów.
LOT argumentował, że uziemienie samolotów spowodowało znaczne straty finansowe przewoźnika.
Boeing odrzucił stawiane mu zarzuty, twierdząc przed sądem, że LOT nadal eksploatuje samoloty 737 MAX, co zdaniem koncernu podważa twierdzenia o „oszustwie na wielomilionową skalę”.
Sprawa ciągnie się od ponad 5 lat
Jak napisał amerykański portal Law360, LOT pozwał Boeinga w październiku 2021 r. w sądzie federalnym w stanie Waszyngton, zarzucając mu fałszywe przedstawianie bezpieczeństwa, osiągów i efektywności paliwowej leasingowanych maszyn. LOT miał być na tym stratny ponad 250 mln dol., głównie przez prawie dwuletnie uziemienie samolotów po dwóch zagranicznych katastrofach lotniczych, w których brały udział takie same modele Boeinga, tj. Lion Air w 2018 r. oraz Ethiopian Airlines w 2019 r.; zginęło w nich odpowiednio 189 i 157 osób.
Sprawa LOT-u jest pierwszym procesem sądowym wytoczonym Boeingowi przez linię lotniczą w związku z katastrofami samolotów 737 MAX.
Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie; działają od 1929 r. Oferują bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Japonii i Korei Południowej. Firma obsługuje też bezpośrednie rejsy do wielu europejskich stolic.
PAP/tt
