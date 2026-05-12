Milionerzy władzy Tuska. Szokujące zarobki, pracownicy wściekli

Gigantyczne zarobki i apanaże zarządu KGHM sięgnęły w zeszłym roku 15 milionów zł. Kwoty te rosną w kolejnych latach. W tym samym czasie, związkowcy w spółce zależnej negocjują podwyżki dla pracowników w wysokości niecałych 7 proc. W firmie przeprowadzono referendum strajkowe.
Koszty zarząd i rady nadzorczej
Jak wynika z artykułu zamieszczonego na stronie Wirtualnej Polski, koszty utrzymania zarządu KGHM rosną z roku na rok.
— W 2023 roku wyniosły one ponad 11 milionów złotych,
— w 2024 roku 9,3 miliona złotych,
— w 2025 roku osiągnęły poziom 15 milionów złotych.
Była wiceprezes do spraw aktywów zagranicznych Iga Dorota Lis od początku roku do 9 kwietnia zarobiła ponad 1,2 miliona złotych. Kwota ta obejmuje stałe wynagrodzenie, premie za ubiegły rok, 359 tysięcy złotych odprawy oraz świadczenia dodatkowe
— czytamy w wp.pl.
Według tego samego źródła „najwięcej z tego budżetu otrzymał były wiceprezes do spraw korporacyjnych Piotr Stryczek”. Został on odwołany w styczniu wraz z prezesem Andrzejem Szydło.
Informacje o ich odprawach jeszcze nie są znane, ale, jak czytamy w wp.pl, „ich dotychczasowe zarobki wyniosły odpowiednio 2,69 miliona złotych dla Stryczka oraz 2,63 miliona złotych dla Szydły.
Nieco mniej zarobił wiceprezes do spraw rozwoju, Zbigniew Bryja - 2,5 miliona złotych.
Nie byle jakie koszty powstają również w Radzie nadzorczej KGHM. Według danych spółki na jej 10-osoboy skład przeznaczono łącznie 1,7 mln zł.
Referendum strajkowe
Podobne wynagrodzenia zarządu w spółkach Skarbu Państwa od początku roku są wyższe ze względu na zmianę przepisów.
Czytaj także
Jednocześnie w należącej do KGHM spółce PeBeKa ogłoszono przygotowania do protestu. Przeprowadzono nawet referendum strajkowe. Według wp.pl wzięło w nim udział 1558 z około 2300 uprawnionych pracowników, a ponad 96 proc. z nich opowiedziało się za protestem.
Jest to silny mandat i wyraźny sygnał jedności oraz determinacji pracowników
— podali w komunikacie związkowcy, cytowani przez WP.
Co z podwyżkami dla załogi?
Żądaniem związkowców są podwyżki płacy zasadniczej. Chodzi o 6,8 proc. z wyrównaniem od 1 stycznia. Zarząd PeBeKa godzi się na 5,5 proc. i to od 1 kwietnia.
Spotkanie komitetu strajkowego z zarządem spółki nie przyniosło rezultatu. Na dziś zaplonowano kolejne spotkanie.
Nieco lepiej poszło związkowcom w KGHM Polska Miedź. Tam udało się zawrzeć porozumienie płacowe. Płaca zasadnicza wzrosła o 6,8 proc. z wyrównaniem od 1 stycznia.
9 czerwca podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM zapowiedziano nad uchwałą o podziale zysku firmy.
Czytaj także
SC/wp.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/760107-milionerzy-wladzy-tuska-szokujace-zarobki-pracownicy-wsciekli
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.