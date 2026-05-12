Czarne chmury nad niemiecka gospodarką. „Niemcy zdają się zmierzać w kierunku stagflacji” - pisze na X Holger Zschäpitz, niemiecki dziennikarz ekonomiczny z Die Welt. „Prognozy PKB na 2026 rok zostały zrewidowane w dół” - alarmuje ekspert. To efekt wojny na Bliskiem Wschodzie rozpoczętej przez Donalda Trumpa.
„Cieśnina Ormuz niczym dopust Boży”
Blokada cieśniny Ormuz jest dla niemieckiej gospodarki niczym dopust Boży
— konstatuje z kolei polski publicysta Andrzej Krajewski. Jak dodaje, „w Niemczech, wbrew obietnicom rządu Merza, wzrost PKB kolejny rok zapowiada się na homeopatyczny”.
Ledwie zauważalna poprawa PKB napawa obawą w zderzeniu z przyspieszjącą inflacją. Ta w połączeniu z danymi, świadczącymi niemal o stagnacji gospodarczej, może doprowadzić do niebezpiecznego zjawiska, jakim jest stagflacja.
Przyśpiesza inflacja do ponad 2,7 proc. rocznie. A to zaczyna pachnieć stagflacją.
— pisze Krajewski.
Stopy procentowe w górę?
Publicysta komentuje w ten sposób niepokojącą dla niemieckiej gospodarki diagnozę Holgera Zschäpitza z Die Welt.
Dzień dobry z Niemiec, które zdają się zmierzać w kierunku stagflacji. Konsensusowe prognozy PKB na 2026 rok zostały zrewidowane w dół z ponad 1% do zaledwie 0,66%, podczas gdy prognozy inflacji wzrosły powyżej 2,7%. W tym kontekście oczekuje się teraz, że EBC podniesie stopy procentowe dwa razy – przynajmniej tyle wyceniają rynki
— przewiduje Zschäpitz.
Kłopoty strefy euro
Złe wieści z rynków nadchodzą nie tylko dla Niemiec, ale dla całej strefy euro.
Prognostycy Europejskiego Banku Centralnego podnieśli oczekiwania dotyczące inflacji, jednocześnie obniżając prognozy wzrostu PKB.
Jako główny czynnik wpływający eksperci EBC podają koszty energii związane z wojną na Bliskim Wschodzie.
Według EBC, badanie prognostów przeprowadzone w drugim kwartale 2026 r. wykazało, że oczekiwania dotyczące inflacji bazowej zostały gwałtownie zrewidowane w górę do 2,7% na 2026 r., w porównaniu z poprzednimi oczekiwaniami na poziomie 1,8%, a następnie spadły do 2,1% w 2027 r. i 2,0% w 2028 r.
— podaje portal TradingView.
Według portalu, przytaczającego prognozy ECB, „oczekiwania dotyczące realnego wzrostu PKB obniżono do 1,0% na 2026 r. i 1,3% na 2027 r., co oznacza odpowiednio korektę w dół o 0,2 i 0,1 punktu procentowego”.
SC/X/tradingview.com
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/760091-niemcy-upadna-przez-trumpa-szokujaca-prognoza
