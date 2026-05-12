Niemcy upadną przez Donalda Trumpa! Szokująca prognoza. "Cieśnina Ormuz dla gospodarki niczym dopust Boży"

Friedrich Merz / autor: PAP/EPA
Friedrich Merz / autor: PAP/EPA

Czarne chmury nad niemiecka gospodarką. „Niemcy zdają się zmierzać w kierunku stagflacji” - pisze na X Holger Zschäpitz, niemiecki dziennikarz ekonomiczny z Die Welt. „Prognozy PKB na 2026 rok zostały zrewidowane w dół” - alarmuje ekspert. To efekt wojny na Bliskiem Wschodzie rozpoczętej przez Donalda Trumpa.

Cieśnina Ormuz niczym dopust Boży”

Blokada cieśniny Ormuz jest dla niemieckiej gospodarki niczym dopust Boży

— konstatuje z kolei polski publicysta Andrzej Krajewski. Jak dodaje, „w Niemczech, wbrew obietnicom rządu Merza, wzrost PKB kolejny rok zapowiada się na homeopatyczny”.

Ledwie zauważalna poprawa PKB napawa obawą w zderzeniu z przyspieszjącą inflacją. Ta w połączeniu z danymi, świadczącymi niemal o stagnacji gospodarczej, może doprowadzić do niebezpiecznego zjawiska, jakim jest stagflacja.

Przyśpiesza inflacja do ponad 2,7 proc. rocznie. A to zaczyna pachnieć stagflacją.

— pisze Krajewski.

Stopy procentowe w górę?

Publicysta komentuje w ten sposób niepokojącą dla niemieckiej gospodarki diagnozę Holgera Zschäpitza z Die Welt.

Dzień dobry z Niemiec, które zdają się zmierzać w kierunku stagflacji. Konsensusowe prognozy PKB na 2026 rok zostały zrewidowane w dół z ponad 1% do zaledwie 0,66%, podczas gdy prognozy inflacji wzrosły powyżej 2,7%. W tym kontekście oczekuje się teraz, że EBC podniesie stopy procentowe dwa razy – przynajmniej tyle wyceniają rynki

— przewiduje Zschäpitz.

Kłopoty strefy euro

Złe wieści z rynków nadchodzą nie tylko dla Niemiec, ale dla całej strefy euro.

Prognostycy Europejskiego Banku Centralnego podnieśli oczekiwania dotyczące inflacji, jednocześnie obniżając prognozy wzrostu PKB.

Jako główny czynnik wpływający eksperci EBC podają koszty energii związane z wojną na Bliskim Wschodzie.

Według EBC, badanie prognostów przeprowadzone w drugim kwartale 2026 r. wykazało, że oczekiwania dotyczące inflacji bazowej zostały gwałtownie zrewidowane w górę do 2,7% na 2026 r., w porównaniu z poprzednimi oczekiwaniami na poziomie 1,8%, a następnie spadły do ​​2,1% w 2027 r. i 2,0% w 2028 r.

— podaje portal TradingView.

Według portalu, przytaczającego prognozy ECB, „oczekiwania dotyczące realnego wzrostu PKB obniżono do 1,0% na 2026 r. i 1,3% na 2027 r., co oznacza odpowiednio korektę w dół o 0,2 i 0,1 punktu procentowego”.

Czytaj także

SC/X/tradingview.com

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych