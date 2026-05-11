Producent stacji do ładowania samochodów przenosi zakład z Polski do Szwecji. 80 pracowników zostanie wyrzuconych na bruk?

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/AKrebs60
Wytwarzająca w Polsce stacje do ładowania samochodów elektrycznych szwedzka spółka Garo poinformowała o przeniesieniu swojego zakładu z Polski do Szwecji. Jako powód wskazano wysokie koszty działalności, w tym rosnące pensje, a także zmiany w produkcji.

Decyzja oznacza, że ok. 80 pracowników w Polsce zostanie dotkniętych zmianami, podczas gdy konieczne będzie zwiększenie produkcji w Hillerstorp i Gnosjoe (miasta na południu Szwecji)

— napisano w oświadczeniu.

Firma posiada zakład w Szczecinie.

Korzyści po stronie kosztów w Polsce zmniejszyły się ze względu na rosnące płace

— wyjaśniono, podając ten czynnik jako jeden z powodów.

Ponadto zwrócono uwagę, że obecne portfolio produktów spółki nie wymaga tak dużych nakładów pracy, jak wcześniej, co oznacza, że korzyści z niższych kosztów w Polsce mają mniejsze znaczenie. Firma oprócz stacji do ładowania elektryków wytwarza również inne podobne urządzenia.

Konsolidacja działalności firmy

Według Garo konsolidacja działalności zostanie przeprowadzona etapami w 2026 r., a nieruchomość posiadana przez firmę w Polsce zostanie wystawiona na sprzedaż. Garo zakłada pozyskanie z tej transakcji od 110 do 130 mln koron (ok. 10-12 mln euro). Jednocześnie poinformowano o zamknięciu biura sprzedaży w Niemczech.

Założona w 1939 r. w Szwecji spółka Garo jest notowana na giełdzie w Sztokholmie. Firma w 2012 r. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinie

— pisze na swojej stronie internetowej.

Z produkcji w Polsce na początku br. zrezygnowała inna szwedzka firma, producent systemów wyposażenia dla magazynów Troax. Wówczas w komunikacie informującym o powrocie do Szwecji podkreślono, że spółka „zamiast dążyć do niskich kosztów, stawia na automatyzację, stabilność i długoterminową konkurencyjność”.

PAP/tt

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

